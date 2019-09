Guldsmed er træt af nettet og lukker sin butik: - Du kan få den for en krone

- Du kan få den for 1 krone.

Sådan lyder det fra 78-årige Erik Sørensen. Han ejer guldsmedeforretningen Diamanten i Randers, men på grund af sin alder og den store konkurrence fra internettet, lukker han nu snart butikken.

Der er nemlig ingen, som vil overtage den – heller ikke hans egen søn.

Erik Sørensen havde håbet, at nogen ville overtage butikken, men han forstår godt, at det ikke har fristet.

- Der er ingen, der vil gøre det, fordi de kan ikke tjene penge på det, selvom de kun giver en krone for det, siger Erik Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Detailhandlen er nemlig presset, og det er ikke bare i Randers, men også i resten af landet. Det er både den høje husleje, men også en anden vigtig ting, der presser.

Så skal jeg stå og være serviceorgan for internettet, og det vil jeg ikke. Erik Sørensen, ejer af guldsmedeforretningen Diamanten i Randers.

- Det er internethandel, og det er især udenlandske hjemmesider, især på tøj, sko, smykker og den slags, det bliver der købt rigtig meget i udlandet. Internethandel er en butik, man kan sammenligne priser på 24/7. Når man har lyst til det, og det passer ind i det travle liv, siger Marianne Levinsen, der blandt andet forsker i fremtiden inden for detailhandel.

Og det er noget, som 78-årige Erik Sørensen også kan nikke genkendende til.

- Det er også træls at stå herinde i butikken, og der kommer en ind og siger ’kan du ikke lige måle min finger’, for han har set en ring på internettet. Så skal jeg stå og være serviceorgan for internettet, og det vil jeg ikke, siger Erik Sørensen.

Erik Sørensen har været guldsmed i 57 år, og de seneste 2,5 år har han haft butikken i Randers.

Ikke engang hans egen søn, der også er uddannet guldsmed, ønsker at overtage butikken.

- Som han har set, hvordan det er gået, så har han ikke lyst til at være guldsmed. Der er jo ikke noget ved at overtage et fallitbo, siger han.

Udvikling mod butiksdød

Marianne Levinsen mener, at der skal handles for at stoppe udviklingen mod fuldstændig butiksdød.

- Hvis man gerne vil have fremskridt, så skal det øverst på dagsordnerne, siger Marianne Levinsen.

Men uanset om det sker, så går Erik Sørensen om lidt på pension, og det er heller ikke så ringe endda.

Han fortæller nemlig, at han er ved at være træt i benene, og nu kunne han godt tænke sig at flytte et nyt sted hen og slappe af.

