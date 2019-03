Guldplader, autografer og instrumenter: Kæmpe Gasolin-auktion i gang

Da Allan Sund fra Hadsten døde for tre år siden, efterlod han sig lidt af en arv.

Gamle Gasolin-effekter i form af vinyler, singler, CD’er, pressemeddelelser, sort/hvid-fotoer, plakater, avisudklip, instrumenter, forstærkere, spolebånd og autografer.

Jeg er ikke samletype selv. Jeg har svært ved at holde fast på tingene hen ad vejen, men det her har han fandme gjort godt, må jeg sige. Søren Berlev, tidligere trommeslager i Gasolin

I alt 2000 effekter fik han samlet ind, og lørdag var det meste sat til salg på en auktion arrangeret af Memphis Mansion

Guld- og platinplader var nogle af de ting, man kunne finde på auktionen.

- Familien har ingen interesse i at beholde samlingen, og derfor har man valgt at gøre det på den her måde. Samlingen består af alt fra Gasolin, Kjukken, Bellami og Kim Larsen alene, siger Peter Lund, der er auktionarius.

Og sådan et arrangement kan altså trække entusiaster til fra nær og fjern. Karsten Magnussen fra Herning var blandt de nysgerrige Gasolin-fans, der var kommet for at se de spændende artefakter.

På auktionen i Ridehuset i Randers var hundredevis af genstande sat til salg.

- Der er mange ting, jeg godt vil byde på, men der er mange om buddet. Men nu ser vi. Man vil gerne have noget til samlingen, men man er også nødt til at begrænse sig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det var ikke kun gæster med en samler i maven, der var dukket op til arrangementet.

For selvom der ikke ligefrem var mangel på genstande med autografer på, så var der stadig dem, der stod i kø for at få sig en helt ny og frisk autograf af et tidligere medlem af Gasolin. For dem er bandet nemlig stadig legendarisk.

- Det er utroligt, at det kunne blive ved i så lang tid. Når man stod for mange år siden og indspillede plader og var på turné, så tænkte man jo ikke, at der om 40 år ude i fremtiden stadig er nogen, der hører det. Man tænkte jo bare på den næste tour, siger Søren Berlev til TV2 ØSTJYLLAND.

Vokset op med Kim Larsen

Peter Olsen og Anders Lund var taget sammen afsted for at kigge på de mange effekter. Deres samling er 30 år gammel, og derfor er det ikke første gang, de har interesse i at byde på de samme ting.

Det er dog ikke noget, der giver gnidninger i venskabet.

Anders ringede engang til mig og sagde ”du kan godt stoppe med at byde på Langebro-singlen, for jeg er den anden byder”. Peter Olsen, Aarhus

- Vi er stoppet med at være konkurrenter, vi er faktisk begyndt at finde ting til hinanden. Tidligere var vi nok lidt. Anders ringede engang til mig og sagde ”du kan godt stoppe med at byde på Langebro-singlen, for jeg er den anden byder”, siger Peter Olsen fra Aarhus.

Søren Berlev er imponeret over den omfattende samling.

Ligesom alle andre, der var til stede ved udstillingen, så delte de en næsten livslang interesse og glæde omkring Kim Larsen og hans bands gennem tiden.

- Jeg kan huske, at min mor havde nogle af de første plader. Jeg var ikke ret gammel, da jeg sad og rodede rundt i dem. Og så var musikken jo god, og så startede interessen bare, siger Anders Lund.

Kim Larsen var aktiv som musiker i rigtig mange år, og det har givet anledning til en stor samling.

Og for Søren Berlev, der selv var en del af Gasolin er beundringen derimod rettet mod manden bag udstillingen.

- Jeg er ikke samletype selv. Jeg har svært ved at holde fast på tingene hen ad vejen, men det her har han fandme gjort godt, må jeg sige, siger trommeslageren til TV2 ØSTJYLLAND.

Samlingen startede med, at Allan Sund fik kassettebånd med Gasolin, og så holdt han ellers interessen.

Allan Sund startede med at samle på Gasolin og Kim Larsen, da han i konfirmationsgave fik kassettebånd med musikken, og fra den dag samlede han resten af sit liv.

Til auktionen var omkring 350 genstande til salg, mens Memphis Mansion i Randers holder på yderligere 650 auktionsnumre til internetauktion.