Guide til efterårsferien: Østjylland bugner af sjove aktiviteter

Halloween i friheden

Den står på vaskeægte uhygge, når Tivoli Friheden for 11. år i træk byder velkommen til Halloween i Friheden i efterårsferien. Halloween i Friheden byder på familievenlige oplevelser med teater, græskar-udskæring og en masse andre arrangementer og så kan du opleve DR's Hr. Skæg på Friluftsscenen hver dag kl. 14:00. Når mørket sænker sig over Friheden tændes de flotte lys, og der bliver der for alvor skruet op for uhyggen, når monstre og uhyggelige figurer kommer frem i natten, og sender kuldegys ned ad ryggen på selv en voksen mand. Læs mere her.

Kartoffelferie på Kvindemuseet

I gamle dage fik børn fri fra skole om efteråret, fordi de skulle hjælpe deres forældre med at grave kartofler på markerne. Kvindemuseet har taget kartoffeltemaet til sig i efterårsferien, og disker op med masser af kartoffelaktiviteter – såsom at bygge kartoffeldyr, lave kartoffeltryk, dyste i kartoffelsækkeløb eller gå på kartoffeljagt. Det finder sted fra den 12.-20. oktober klokken 10-17. Læs mere her.

Filmworkshop for børn

Vær med, når Potemkin byder på en uges workshop for børn og unge i alderen 10-14 år med interesse for film og medier. Det bliver en uge med filmoptagelser, redigering, leg og hyggelig afslutning med deres helt egen Oscar Night. Undervisningen foregår i hjertet af Aarhus og de unge mennesker vil være i trygge hænder af professionelle filmskabere fra branchen. Husk at der er tilmelding og begrænset pladser. Det finder sted på Potemkin fra den 14.-18. oktober klokken 9-15. Læs mere her.

DGI Huset omdannes til et stort legeland

I efterårsferien omdannes DGI Huset til ét stort legeland! Her kan I brænde krudt af på hoppepuder, klatrevægge og i springsalen, der er åben med trampolin, springgrav, balancebomme, minitrampolin mm. Lørdag og søndag bygges den største hal desuden om til en stor skaterbane, hvor man kan stå på løbehjul, rulleskøjter eller skateboard. Det finder sted i uge 42 fra klokken 7-22. Læs mere her.