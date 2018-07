Guide: Sådan ser du den flotteste måneformørkelse

Det er en stor dag for astronomer og andre, der er interesserede i sol og måne.

Fredag aften kan der nemlig opleves en total måneformørkelse, som er et sjælendt fænomen. Her vil månen, når den hænger lavt på himlen, være i flotte blodrøde nuancer.

Aase Jacobsen, der er museumsinspektør på Steno Museet i Aarhus, ser frem mod aftenen, som kan blive helt speciel på grund af det flotte vejr.

- Vi er så heldige, at vi har perfekt vejr. Der er ingen skyer, det regner ikke. Det er en perfekt sommeraften, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

På Steno Museet holder de inden formørkelsen to udsolgte arrangementer i planetariet, hvor publikum vil blive fortalt om baggrunden for, at månen viser sig blodrød på himlen.

- Vi har valgt at lave en optakt med to forestillinger i planetariet. Derefter kan man selv tage ud og se den, siger Aase Jacobsen.

Selve måneformørkelse starter, når månen står op kl. 21:30. Her kan man se blodmånen. Blodmånen forsvinder igen kl. 23:15, og derefter vil jordens skygge bevæge sig henover månen til ca. 00:30, og hvorefter fuldmånen igen står på himlen med sit normale, gullige lys.

Måneformørkelsen starter 'partielt' – hvor Månen er i Jordens halvskygge, hvorefter den bliver total, når Månen når ind i Jordens helskygge. Det er her, Månen får sin kobberrøde farve. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Aase Jacobsen har et råd til, hvor man skal tage hen, hvis man gerne vil se månen i nærheden af Aarhus.

- Hvis man tager ud til Tangkrogen eller Moesgaard Strand, vil man kunne se, at månen står op, siger museumsinspektøren.

En total måneformørkelse kræver, at Solen, Jorden og Månen ligger nøjagtig på linje i verdensrummet.

Herunder giver Aase Jacobsen en række råd til, hvordan du kan se den flotte måne.