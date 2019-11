Guardians of Denmark vil patruljere i gaderne - men politikere vil ikke have dem

Lørdag havde Randers besøg af Guardians of Denmark.

En gruppe på 10-12 personer, der gik tur i gaderne for efter eget udsagn at 'sikre freden i byen'.

I beskrivelsen til deres Facebook-gruppe skriver de blandt andet:

'Formålet med Guardians Of Denmark er at skabe tryghed i Danmark igen og sørge for, at vi kan leve dør til dør uden at skulle kigge os over skulderen.'

'Vi skal have Danmark tilbage som det var engang, før immigranterne ødelagde freden.'

Politikere vil hellere være fri

Guardians of Denmark melder sig også klar til at foretage civile anholdelser, hvis de vurderer, der er belæg for det.

Og nu tager en række politikere afstand fra gruppen.

- Det er politiets og ikke Guardians of Denmark eller andres opgave at skabe tryghed i gaderne, siger Inger Støjberg, der er retsordfører i Venstre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og Socialdemokratiet og SF stemmer i.

Charlotte Bromann Mølbæk (SF) er kritisk overfor Guardians of Denmark.

- Jeg synes, de burde blive hjemme i kælderlokalet og spille Risk i stedet for at gå rundt på gader og stræder. De bidrager til at øge utrygheden og ikke det modsatte, siger Jeppe Bruus, retsordfører i Socialdemokratiet, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Politiet er uddannede og har viden og erfaring, og det er dem, der skal sørge for, at der er trygt. Vi kan ikke have sådan nogle selvtægtsgrupper, som jeg oplever det her er, der vil opretholde lov og orden, efter hvad de selv mener er rigtigt, siger Charlotte Bromann Mølbæk, der er folketingsmedlem for SF og selv bor i Randers.

Sidestiller nazister med muslimer

Guardians of Denmark skriver yderligere i deres Facebook-beskrivelse:

'Vi har en ordensmagt, som har til opgave at sørge for den almindelige borger overholder loven. Dette sker i mange tilfælde ikke grundet underbemanding eller fejlvurdering fra selv samme og der har vi en støttende opgave.'

Udvalgte citater fra GoD's Facebook-beskrivelse. De skriver også, at 'alle kan søge om medlemskab, dog med undtagelse af nazister og muslimer.'

'Alle kan søge om medlemskab, dog med undtagelse af nazister og muslimer.'

TV2 ØSTJYLLAND ville blandt andet gerne have spurgt Guardians of Denmark om, hvorfor de mener, at der ikke er trygt i Danmark, hvorfor de mener, at politiet ikke gør deres arbejde godt nok, og hvorfor de mener, at 'immigranter har ødelagt freden', men de havde ikke lyst til at stille op til interview.

Lokal bartender er også afvisende

I byens barmiljø er der heller ikke udtrykt begejstring for Guardians of Denmark.

I hvert fald ikke hos Ib Lorentzen, der har været bartender i Randers i 30 år.

Han undrer sig over, at Guardians of Denmark vil til at gå i byen.

På Barry's Pub ser man ikke positivt på Guardians of Denmark.

- Jeg synes, der er stille roligt her. Der kan opstå nogle episoder, men det kan vi godt klare. Jeg vil ikke være tryg ved, at de går her, siger Ib Lorentzen, der i dag er bartender på Barry's Pub, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han synes tværtimod, at Guardians of Denmark skal lade politiet passe sit arbejde.

- Politiet kommer, når vi ringer, og nogle gange er de her allerede i forvejen, så jeg synes, de gør et godt stykke arbejde, siger Ib Lorentzen.