Uheld spærrer trafikken: Letbanen holder stille

Letbanen holder netop nu stille i krydset ved Nørreport i Aarhus. Det skyldes, at der er sket et trafikuheld, hvor flere biler holder på sporet. Man kan derfor ikke komme fra Knudrisgade og til Nørregade.

- De holder desværre i letbanesporet, de skal væk, før vi kan køre igen, fortæller Jens Velling, kommunikationsmedarbejder for Aarhus Letbane til TV2 ØSTJYLLAND.

Trafikuheldet giver både problemer for biler og Letbanen.

Falck er ankommet til stedet, og Aarhus Letbane kender ikke yderligere til uheldet.

- Vi ved ikke, om der er tilskadekomne, det har ikke noget med os at gøre, fordi det er et trafikuheld, som desværre bare går ind over vores spor, siger Jens Velling.