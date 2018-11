GROTESK VIDEO: Bil kører på letbaneskinner

I slutningen af august kørte en bil og Letbanen sammen ved Havnegade i Aarhus.

- Siden påkørslen har vi været i dialog med Aarhus Politi og Aarhus Kommune, hvor vi sammen har set på, hvilke løsninger der kunne laves, så vi undgår lignende tilfælde, siger kommunikationschef Jens Velling fra Aarhus Letbane til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi holder øje med situationen, og vi prøver at kigge på de farlige steder, der er. Det er selvfølgelig beklageligt, når sådan noget sker. Jens Velling, kommunikationschef, Aarhus Letbane.

Men fredag aften kunne det have gået galt igen. En bilist forvildede sig ind på letbanesporet og kørte på skinnerne hen langs Havnegade ved Dokk1.

- Vi holder øje med situationen, og vi prøver at kigge på de farlige steder, der er. Det er selvfølgelig beklageligt, når sådan noget sker, fortæller kommunikationschef Jens Velling, og tilføjer, at det er kommunens ansvar med skiltning og afmærkninger.

Her kører bilen på letbaneskinnerne ved havnen i Aarhus.

Hos Aarhus Kommune bekymrer det, at en bil er kørt ind på skinnerne.

- Det er vi selvfølgelig bekymret for, og vi er selvfølgelig interesseret i at få de observationer, der sker, for at vi kan lave forbedringer, siger anlægschef Trine Buus Karlsen i Aarhus Kommune.

Det er muligt at køre ind på skinnerne, men skiltningen bør være i orden, fortæller hun.

- I princippet kan du køre ind på skinnerne rigtig mange steder, men vi kigger hele tiden på det, og ser om vi kan forbedre noget, siger Trine Buus Karlsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi får altid godkendt vores skilte i samråd med Østjyllands Politi. Det er efter den gældende færdselslov, der er på området. Trine Buus Karlsen, anlægschef, Aarhus Kommunikation.

Vil undersøge, om skiltningen er i orden

Hun forklarer, at de hele tiden gennemgår skiltning med Aarhus Letbane og Østjyllands Politi.

- Vi får altid godkendt vores skilte i samråd med Østjyllands Politi. Det er efter den gældende færdselslov, der er på området. Vi holder det under observation, og vi ønsker ikke sådan en situation, hvor vi har en bil på letbanens skinner, fortæller anlægschefen.

Aarhus Kommune har sat betonklodser op flere steder, så bilister ikke kan komme ind på skinnerne ved havnen. Bilisterne skal koncentrere sig om at køre bil og ikke alt muligt andet, fortæller Trine Buus Karlsen.

- Jeg synes, vi har været igennem skiltning dernede rigtig mange gange. Man skal være opmærksom på at køre i bil, og ikke alt muligt andet.

Betonklodserne her er sat op for netop at forhindre bilister i at forvilde sig ind på letbanen. Alligevel lykkedes det fredag aften for en bilist.

Nu vil de se på det hele igen, efter bilisten fredag aften kom kørende på skinnerne.

- Det er jo en ny transportform, der er kommet i Aarhus, så derfor er vi særligt opmærksomme, siger Trine Buus Karlsen.

Herunder kan du se video fra påkørslen tilbage i august: