Groft tyveri fra kirkegård - unik krukke stjålet

Østre Kirkegård i Randers har fået stjålet en halv meter høj krukke af bronze fra et gravsted.

Randers Kommune har torsdag delt et opslag på deres facebookside, hvor de beder lokalbefolkningen om hjælp til at finde den stjålne krukke.

Gravstedet hedder 'Bronzestøberens grav' og er fra 1914. Der ligger tre personer begravet.

Det er et bevaringsværdigt gravsted, hvilket betyder, at det er kommunen, der har ansvaret for at passe og vedligeholde gravstedet.

Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at lige netop sådan et sted, hvor der skal være plads til være i sorg og mindes sine pårørende, at nogen så stjæler herfra. Det er lavt gjort. Frank Poulsen, driftsleder ved Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune.

Ifølge Randers Kommune er krukken blevet stjålet natten mellem tirsdag og onsdag.

- Da kirkegårdspersonalet mødte ind onsdag morgen kl. 7, opdagede de, at krukken var væk, siger Frank Poulsen, driftsleder i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kendt frihedsmonument savet i stykker og forsøgt stjålet

I Randers Kommune er de kede af, at deres kirkegård ikke kan være i fred.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at lige netop sådan et sted, hvor der skal være plads til være i sorg og mindes sine pårørende, at nogen så stjæler herfra. Det er lavt gjort, siger Frank Poulsen.

Det er her på Østre Kirkegaard, at en krukke natten til onsdag blev stjålet. Foto: Google Maps

Hårdt ramt i Randers

Det er ikke første gang, at kirkegårdene i Randers bliver udsat for tyveri.

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om nabokirkegården Nordre Kirkegård i Randers, hvor Elisabeth Terkildsen oplevede tyverier fra sin mands gravsten hele fem gange på 2,5 år.

Læs også Tyveri fra gravsted fem gange: - Forstår ikke folk kan synke så lavt

Her fik hun stjålet blomster, pynteting, lyskæder og et stenhjerte.

- Det er så svært at forstå. Man gider ikke lægge ting mere, når selv også blomster bliver taget. Det sårer mig dybt og gør mig ked af det, sagde Elisabeth Terkildsen til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i 2018.

Krukken forsvandt her fra gravstedet natten til onsdag.

Opfordrer folk til at holde øje

I Randers Kommune opfordrer de randrusianerne til at holde øje, hvis de ser noget, der er eller kunne minde om krukken.

- Hvis nogen ser noget, skal man henvende sig til Østjyllands Politi eller Randers Kommune. Og jeg vil opfordre til, at hvis der er nogle skrothandlere, som får et tilbud på noget, der ligner krukken, så skal de henvende sig til os, siger Frank Poulsen.

Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at man har modtaget en anmeldelse på tyveriet og undersøger sagen nærmere.