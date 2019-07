Groft hærværk mod idrætsanlæg for anden gang: - Er så meningsløst

Det lokale idrætsanlæg i Kjellerup, Bjerget, er under renovering. Desværre har projektet på stedet flere gange lidt et knæk grundet groft hærværk, som idrætsforeningen er ved at være godt træt af.

Det seneste tilfælde har fundet sted i aftes eller i nat, hvor stole og borde er blevet kastet rundt på anlægget og ødelagt, ruden til kiosken er smadret og uvedkommende har forsynet sig fra fadølsanlægget.

- Havde de stjålet noget, så er det næsten, hvad det var, men det her er så meningsløst. Det er frivillige, som bruger deres fritid på at skabe gode faciliteter, man ødelægger tingene for, siger formand for Kjellerup IF, Jens Niebuhr Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu skal de selvsamme folk bruge tid og kræfter på oprydning, udskiftning af ruder og politianmeldelse, fortsætter formanden opgivende.

Mange borde og stole står spredt ud over hele anlægget, og flere af dem er nu ødelagte. Foto: Privat

Virker som drengestreger

Frivillige fra foreningen blev mødt af det triste syn tirsdag og kan regne ud, at hærværket og indbruddet er blevet begået mandag aften eller natten til tirsdag.

For ikke længe siden var der også malet graffiti på bygninger ved idrætsanlægget.

- Det virker som drengestreger. Jeg kender ikke til, at nogen skulle have noget imod vores forening. Anlægget ligger centralt i Kjellerup, og mange opholder sig her, især når det er godt vejr, fortæller Jens Niebuhr Thomsen.

Er meldt til politiet

Efter det første hærværkstilfælde fik Kjellerup IF sat videoovervågning op i og ved kiosken, som nu skal kigges igennem.

Hærværk og indbrud er også blevet meldt til Midt- og Vestjyllands Politi.

- Jeg regner nu ikke med, at de skyldige melder sig, men hvis de får dårlig samvittighed, er det godt. Det kan også være, at nogle forældre mistænker deres børn og kan tage fat i dem. De skal vide, at det ikke er okay, siger formanden.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på tlf. 114.