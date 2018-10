Grønne planter hitter blandt unge

Det er lidt som at træde ind i en indendørs jungle, når man træder ind i stuen hjemme hos 28-årige Louise Laursen i Aarhus. Her er grønne planter i alle størrelser og former - på gulvet, på opsatser og hængende fra loftet.

- Ligesom andre fylder deres hjem med kunst, så er planterne en slags kunst for mig. De giver en skøn stemning og får mig til at slappe af og føle mig hjemme, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Også hos Tanja Gotthardsen spiller de grønne planter en central rolle i indretningen af hendes aarhusianske herskabslejlighed.

- Jeg er vokset op langt ude på landet, og det kan godt blive lidt bart, når man bor inde i byen. Så det er en måde at få lidt natur ind i min bolig, samtidig med at planterne har en fantastisk evne til at rense luften, som er guld værd, når man bor i en gammel bygning som jeg, siger Tanja Gotthardsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tanja Gotthardsen har indrettet sig med masser af planter i Aarhus. Foto: Tanja Gotthardsen

De unge strømmer til Plantorama

De to kvinder er langt fra de eneste, der har kastet deres kærlighed på planter i alle afskygninger – men særligt de helt grønne – i indretningen af deres hjem. På Instagram og Pinterest er det ikke til at komme udenom planternes plads i hjemmet, og det samme gælder på både danske og udenlandske indretningsblogs.

Her går særligt en plante sin sejrsgang – nemlig 70’er planten Monstera eller Fingerfillodendron, der heraf også har taget navnet: ”Bloggerplanten”.

For nogle år tilbage så vi næsten ikke de unge mennesker og studerende i butikkerne. Men lige pludselig er der sket et skred, og nu kommer der altså rigtig mange unge mennesker. Morten Kappel, indkøbschef, Plantorama Egå

Hos plantecentret Plantorama i Egå mærker de tydeligt den grønne trend. Her er arealet med grønne stueplanter næsten fordoblet, mens andre plantegrupper har måtte vige pladsen.

- For nogle år tilbage så vi næsten ikke de unge mennesker og studerende i butikkerne. Men lige pludselig er der sket et skred, og nu kommer der altså rigtig mange unge mennesker. De er sprudlende og videbegærlig og ikke låst af traditioner. De prøver sig bare frem, siger Morten Kappel, der er indkøbschef i Plantorama.

Grønne planter pryder stuen hos Tanja Gotthardsen. Foto: Tanja Gotthardsen

Planter er overskudsagtigt

Hos Plantorama er det særligt planter som kaktus, sukkulenter, palmer, fiskebensplanter, violinfigner og den famøse bloggerplante, der sælger godt. Fælles for de fleste af dem er, at de er lette at passe og at få succes med.

- Det er blevet moderne og sejt at have planter. Jeg tror, det hænger sammen med, at det er lidt overskudsagtigt, hvis man har et grønt studenterværelse eller lejlighed, siger Morten Kappel fra Plantorama.

Louise Laursens lejlighed er lidt som en indendørs jungle. Her er der planter på gulvet, på opsatser og hængende fra loftet. Foto: Louise Laursen

Det kan de to aarhusianske kvinder med grønne fingre nikke genkendende til:

- Det er helt sikkert blevet en måde, at vise overskud. Der er en sjov implicit prestige i at kunne holde sine planter i live, siger Tanja Gotthardsen.

- Jeg er nok lidt en skør plantedame

Louise Laursens interesse for planter har rod helt tilbage i hendes barndom, hvor hun beundrede sin mormors blomstrende have.

Nu går hun dagligt en runde til hjemmets grønne beboere og tjekker, om de har vand nok, om bladene trænger til fugt og om rødderne har plads nok i potten.

Louise Laursen nyder at se hvordan planterne udvikler sig, når de bliver passet rigtigt. Foto: Louise Laursen

- Det er en rar følelse at passe nogle planter og se, at de har det godt. Jeg kan godt lide, at der er kontant afregning, hvis jeg gør noget forkert, og på samme måde tydeligt kan se, når jeg har gjort noget, planten kan lide og den sprudler og gror. Jeg er nok lidt en skør plantedame, siger Louise Laursen.

Også Tanja Gotthardsen har fingeren i jorden og vandforstøveren fremme en gang om ugen for at tjekke, at hendes planter er veltilfredse. Efterhånden som hendes interesse for stueplanter har udviklet sig, er også planter, der er lidt sværere at holde i live, flyttet ind i stuen:

- Med tiden er jeg begyndt at købe planter, som er svære at passe. Jeg står ikke tilbage for en udfordring, og jeg synes, det er sjovt at se, hvordan planterne udvikler sig, når de har det godt, siger hun.

