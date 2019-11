Nyt firma vil skabe verdens mest bæredygtige højtalere

- Vores mission er at udvikle de mest bæredygtige højtalere i hele verden, siger Lasse Hald Andersen, der er direktør i Aarhus Soundsystem.

Ambitionerne er ikke til at tage fejl af.

- Vi ved godt, at det lyder ambitiøst, men nu har vi taget et skridt i den rigtige retning, og så prøver vi på at bevæge os endnu mere hen mod den mere bæredygtige retning, siger Troels Heiselberg Mikkelsen, underdirektør i Aarhus Soundsystem.

Læs også Trine og Mette designer modetøj - men kun på bestilling

Det lille firma Aarhus Soundsystem er knap et år gammelt, og de to stiftere og barndomsvenner Lasse og Troels er begge 24 år.

- Ja, de fleste stopper lige op, når vi forklarer, hvad det er, vi laver, siger Lasse Hald Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammen har de skabt firmaet, der skal levere bæredygtig lyd. Fra deres kontor i iværksættermiljøet i Den Gode By i Gellerup arbejder de stort set alle døgnets vågne timer på højtalerne.

Aarhus Soundsystems kontor i Aarhus.

Midt i kontoret står et bord, der i dagens anledning agerer samlebånd for den færdige prototype. Gutterne har drømmen om at lave de mest bæredygtige højtalere i verden.

- Der er ikke længere nogen forskere, der kan sige, at vi ikke er sikre på klimaforandringer. Den er stensikker. Og så kan vi jo lige så godt gøre, hvad vi kan. Det er vi nødt til, ellers er der ingen fremtid, siger Troels Heiselberg Mikkelsen.

Læs også Slut med plastik: Østjysk start-up opfinder bionedbrydelig indpakning

Men ét er at være bæredygtig, en højtaler skal også virke ordentligt. Derfor er det vigtigt, at kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd.

- Man kan jo godt sige, at noget er åh-så bæredygtigt, men hvis der ikke er nogen, der køber det, så er vi jo lige vidt. Og så kan man jo sige, at højtaleren er bæredygtig, men den lyder ad helvede til. Så hjælper det jo ikke, siger Troels Heiselberg Mikkelsen.

Troels er ved at uddanne sig til produktionsteknolog.

Højtalerkabinetterne er lavet af bambus. Det er de fordi, bambus er et vidundergræs, der kan vokse meget hurtigere end det træ, som højtalerbranchen oftest bruger.

Nogle af bambus-arterne kan vokse op til fire centimeter i timen – altså næsten en meter om dagen.

- Bambus er også en af de planter, der optager allermest CO2, når den gror op. Den binder det faktisk i træet. Og hvis du ser på for eksempel et egetræ, vil det tage omkring 20 år om at gro op, hvor bambus kun tager fire til seks år. På den måde kan vi udnytte vores ressourcer meget bedre, siger Lasse Hald Andersen.

Bambussen vokser bedst i varmt klima, og af den grund ser vi ikke bambus på de danske breddegrader.

Læs også Cykelfirma til kamp mod lastbiler: - De skal ud af byen

Den bambus, som Aarhus Soundsystem bruger, kommer lige nu fra Afrika. Herfra er transporten mest klimavenlig, da en stor del af bambussens rejse er over land. Men i længden arbejder det lille firma på at finde alternativer, der er meget tættere på Danmark.

- Lige nu er der 12 forskellige steder i Europa, hvor man eksperimenterer med at gro bambus. Det er noget, vi følger med i nøje, siger Lasse Hald Andersen.

Produktion i Danmark

Lige nu er Aarhus Soundsystems produktionen i Danmark, og det skal den blive ved med, hvis det står til ejerne. På samme måde arbejder de på, at underleverandører skal være fra nærområdet, da det er billigst i CO2-regnskabet.

Et klart bevis for det er da også, at vi kun skal 200 meter ned ad gaden for at finde den snedker, der forvandler bambussen til højtalerkabinetter.

Hos PS Tap laver de rå bambus om til kabinetter til højtalerne.

Højtalere af svampe

Der er fokus på meget mere end bare bambus. For bamuskaminetter er ikke nok, hvis højtalerne skal være 100 procent grønne.

Aarhus Soundsystem arbejder derfor på flere klimavenlige løsninger. De er i øjeblikket meget tæt på at kunne bruge svampe – ja, du læste rigtigt – svampe i højtalerens indre.

00:41 VIDEO: Se hvordan svampe kan blive en del af højtalerne. Luk video

Lige nu er målet ikke at få højtalerne ud til alle. Nej, deres mål er et helt andet. De to ejere ønsker nemlig at bevise, at den bæredygtige løsning er den bedste.

Derfor håber de på at kunne inspirere og påvirke industrien til at blive langt mere miljøbevidst.

- Hvis nu vi kan få branchen med, så kan vi jo gøre en meget større forskel, end hvis det bare er os. Og det er vores mål med alt det her. Vi vil bare vise, at det godt kan lade sig gøre, siger Troels Heiselberg Mikkelsen.

Brug for mere grøn tænkning

Elektronikindustrien er generelt en af de helt slemme drenge i klima-klassen. Forbrugerelektronik er en industri, der gennem de seneste 20 år kun er vokset – og det er industriens aftryk på miljøet også.

For bare 10 år siden stod mobiltelefoner, tv og computere – alle med højtalere i – for 1 procent af verdens CO2-udslip. Om få år vil det tal ramme 15 procent.

Læs også Firma bag planteprodukter jubler: Vi er havnet ved siden af kødet

Det er selve produktionen, der er banditten. Produktionen alene står for op til 95 procent af et produkts forurening.

Derfor er FN særlig optaget af Verdensmål nummer 12, der netop fokusere på at gøre produktionen så grøn som mulig, lyder det fra Steffen Max Høgh, der laver podcasten Bæredygtig Business.

- Det er meget fornuftigt, at de går ind og differencer sig. Det vil de i deres produktion, og det mener jeg er meget fornuftigt, siger Steffen Max Høgh fra Bæredygtig Business.

Lasse Hald Andersen (tv.) og Troels Heiselberg Mikkelsen har bestemt sig for at lave verdens mest bæredygtige højttaler.

- De fleste af os har højtalere (stående fremme, red.). Men højtalerne er jo også i dit tv, i din bærbar, i din telefon, i din bil og så videre. Så det er vigtigt, at vi gør noget her, Troels Heiselberg Mikkelsen.

Spørger vi Steffen Max Høgh fra Bæredygtig Business, gør det lille Aarhus-firma det helt rigtige, når de insisterer på, at kvalitet er nøglen til at få foden ind på markedet.

Man kan ikke rede hele verden på en gang, men så må man prøve at fokusere. Troels Heiselberg Mikkelsen, underdirektør, Aarhus Soundsystem

- De vælger jo at bruge bambus og svampe. Det er jo meget gode materialer. Man kan sige, at så længe deres højtalere kan holde lige så længe som konventionelle højtalere, og så længe designet ser god ud, så vil folk formentlig også købe. Så jeg tror, de har en god mulighed for at gøre sig bemærket i markedet, siger Steffen Max Høgh til TV2 ØSTJYLLAND.

Højtalerne fra Aarhus Soundsystem er kommet på markedet. Prisen ligger på mellem 12.000 og 25.000 kroner.

Derfor er planerne for fremtiden da også, at der skal introduceres nye højtalere, der kommer til en skarpere pris, så flere kan få råd til den grønne lyd.

Prototyper på kommende højtalere.

- Man kan ikke redde hele verden på én gang, men så må man prøve at fokusere et sted. Det er det, jeg mener vi gør med højtalere, siger Troels Heiselberg Mikkelsen.