Grimfest: Forvokset havefest er blevet et familieforetagende

For 15. år i streg bliver der afholdt Grimfest i det vestlige Aarhus. Festivalen, der i disse dage løber af stablen, startede i 2004, som en stor havefest.

Grimfests grundlægger, Aage Stokholm, og nogle venner var dengang netop kommet hjem fra Norge, og de besluttede sig for at holde en stor velkommen hjem-fest for deres venner.

320 mennesker blev inviteret til festen på Grimhøjgård i Brabrand, men 550 mennesker dukkede op. Grimfest var født.

Festen har fundet sted hvert år lige siden og har nu udviklet sig til en decideret festival.

Familieforetagende

Lige siden år to har Grimfest været et familieforetagende, da Aage Stokholms mor kom med ombord på festivalsholdet.

- Det første år var Grimfest en ungdomsfest. Her inviterer man jo ikke sine forældre. Men så kom jeg med fra andet år og startede faktisk som konferenciers mine første tre år, fortæller Olivia, der er mor til Aage Stokholm.

Herefter passede hun Aage Stokholms børn i de dage, hvor festivalen stod på. Men nu er børnene blevet så gamle, at de selv er med på festivalen, og derfor er Olivia vendt tilbage som køkkenchef, hvor hun kokkerer til de frivillige. Og det er faktisk ikke kun Aages mor, der hjælper til på festivalen.

Aage Stokholms far Ole står på ”Lageret”, som er en af gårdens lægter. Her bygger de ting som for eksempel bænke og borde, der skal bruges til festivalen. Også under festivalen bygges der på livet løs på "Lageret". Får de en god idé så bygger de det.

Olivia laver kødsovs til de mange frivillige på Grimfest.

Også andre medlemmer af arrangørens familie er blevet en del af Grimfest, datteren Bjørk på 13 år har sin egen bod på festivalen. Den ene af Aages to brødre er hovedtømrer, mens den anden er grafiker og anlægger på festivalen. Aage Stokholms hustru Anna tager sig af diverse opgave på festivalen og står for bogføring.

- Jeg er egentlig mest en ledig hånd. Hvis der er nogen, der har brug for hjælp til noget, så springer jeg til, lyder det fra hende.

”Lageret” er en af lægterne på gården. Herfra bygger de alt til festivalen.

Købte Grimhøjgård

I de foregående år er Grimhøjgård i det vestlige Aarhus blevet lejet til festivalen, men i foråret købte Aage Stokholm gården.

I alt råder de over cirka 32.000 kvadratmeter som bliver udnyttet til fulde under festivalen. Der er også et camp-område til overnattende gæster.

Alt byggeri til festivalen bliver stående året rundt, så der ikke skal bruges tid og penge på at pakke det ned hvert år.

Aage Stokholms børn er også med på Grimfest. Sejr på ti år (tv) render rundt og hygger sig på festivalen, og Bjørk på 13 (th) har en bod, hvorfra hun blandt andet sælger slush-ice og popcorn.

Regner med mellem 2.000 og 2.500 gæster

Festivalen har vokset sig stor i løbet af årene, og da den var størst, var der omkring 5.000 gæster, som besøgte festivalen, men det er ifølge arrangørerne ikke meningen, at festivalen skal have så mange gæster som muligt.

Hvert år justeres antallet af gæster i forhold til festivalens setup. I år regner de med, at der kommer mellem 2.000 og 2.500 gæster.

