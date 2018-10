Grillpølser og dykning: 50 år gammel dykkerklub dyrker fællesskab

Grillpølser, suppe, sodavand og øl hører sig til, når Randers Sportsdykkerklub holder fyraftensdyk.

Læs også Hundredevis af løbere bekæmper kræft: Vi ønsker at hjælpe

Dykkerklubben kunne tidligere i år fejre 50 års jubilæum, og selvom der er gået et halvt århundrede siden opstarten, er der stadig masser af aktivitet i klubben, der med tiden har fået flere og flere traditioner. En af dem er netop fyraftensdyk.

- Fyraftensdyk opstod for syv år siden. Vi syntes, vi ville have lidt mere aktivitet i klubben. Man har det jo også i håndbold og fodbold og badminton, der er man jo også afsted i hverdagene, så det tænkte vi, at det kunne vi også her. Og så startede vi fyraftensdyk, som meget hurtigt blev en succes, siger Thomas Mortensen, der er formand for Randers Sportsdykkerklub.

Uden at det skal være for klicheagtigt, så er det en anden verden. Vi er jo i dyb stilhed dernede, og man bruger sine sanser på helt andre måder. Man oplever med øjnene, det er det vigtigste. Michael Simonsen, Dykker i Randers Sportsdykkerklub

I alt sin enkelthed går fyraftensdyk ud på, at klubbens medlemmer mødes ved stranden, dykker, griller og hygger sig med hinanden. En dykkerklub behøver nemlig ikke kun handle om dykning.

- Fællesskabet i klubben er stort. Det betyder meget, og det er en essentiel del af klubben. Dykning er også en stor del, men det er den fællespassion, vi deler. Det er en lige så stor del, at vi har det her hyggelige arrangement, når vi er færdige, hvor vi sidder og deler røverhistorier, siger Thomas Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Alderen og erfaringen varierer meget til fyraftensdyk.

Randers Sportsdykkerklub har et bredt spektrum af medlemmer, og mens klubbens alders har ramt de fem årtier, så er der også de medlemmer, der selv kun har oplevet det første.

- Vi er alle sammen venner på en måde, men der er jo nogen, man er bedre venner med end andre. Det bedste er bare at komme under vandet. Der er en ro omkring dig og sådan, siger Silas Simonsen, der går på juniorholdet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er gulddelfin i klubben, og det betyder, at han har gået til dykning i tre år, og at han må dykke ned til ni meter.

- Dernede er der flere dyr, og jeg synes selv, de er lidt flottere dernede, siger juniordykkeren.

Juniorholdet - også kendt som Delfinerne - træner også i svømmebassiner.

Klubben har 10 uddannede junior-instruktører. Selvom det nogle gange kribler for at komme i vandet, kan det nemlig være lige så spændende at stå på kanten af et bassin og undervise.

- Det er et boost i sig selv at arbejde med unge mennesker. Det er mega spændende at give den passion, man selv har for sin hobby, videre til børn ned til 10 år. At se sådan nogle unger komme op af vandet og have sådan et adrenalinkick i sig, det er alt værd. Det giver det hele, siger Michael Simonsen, der en af underviserne på delfin-holdene.

En anden verden

Men selvom fællesskabet og undervisningen er en stor del af dykkerklubben og dens historie, så er der en ting, de alle sammen kommer for hver uge – nemlig vandet.

Fyraftensdyk indebærer blandt andet strand, havvand og grillpølser.

- Uden at det skal være for klicheagtigt, så er det en anden verden. Vi er jo i dyb stilhed dernede, og man bruger sine sanser på helt andre måder. Man oplever med øjnene, det er det vigtigste, siger Michael Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kræver et certifikat at dykke, men når den del er klaret, er dykning ikke noget, der er forbeholdt en bestemt type mennesker.

Læs også Knivene er trukket til DM: Foldeknive er fremtiden

- Dykning er for alle i alle aldre. Vi har vores juniorafdeling, der starter fra 10 år og på vores voksen og elevhold, der har vi nogen, der har været 65, når vi har uddannet dem som dykkere, siger Thomas Mortensen.

På klubbens hjemmeside kan man læse, hvordan man kommer med på et prøvedyk.