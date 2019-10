Gravid kvinde blev snydt af sine veninder – fik tæsk af otte personer

En 21-årig kvinde blev den 5. maj udsat for en ubehagelig oplevelse i et skovområde i Brabrand. Det, hun troede skulle være en hyggelig venindetur, udviklede sig nemlig til et groft overfald.

Det slog retten i Aarhus fast tirsdag i en sag, hvor hele otte personer er blevet dømt.

Det oplyser politiets anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Blev ført ud i skovområde

Ifølge politiet har den 21-årige kvinde forklaret til politiet, at hun søndag den 5. maj omkring klokken 23 kørte en tur med sine to veninder på henholdsvis 22 og 24 år.

Pludselig besluttede den 22-årige kvinde, som kørte bilen, sig for at køre ud til et skovområde ved Skjoldhøjkollegiet ved Brabrand. Ifølge den 21-årige kvinde var begrundelsen, at veninden skulle ryge en cigaret.

Den 21-årige kvinde blev ført ud i én af de skovområder, der ligger rundt om Skjdolhøjkollegiet i Brabrand af sine to veninder.

Den 21-årige kvinde forklarer også til politiet, at hun syntes, at de to veninder begyndte at opføre sig underligt, og det viste sig, at denne følelse var begrundet.

Pludselig kom en gruppe på fire kvinder nemlig gående imod dem, og det fik den 21-årige kvinde til at trække sig væk fra gruppen, men inden hun havde nået at se sig om, fik hun sprayet peberspray i hovedet af en af kvinderne.

Min påstand har været, at de otte tiltalte ved forudgående møder nøje havde planlagt det meget grove overfald mod den 21-årige kvinde. Jakob Beyer, senioranklager hos Østjyllands Politi

Ifølge kvindens forklaring blev hun efterfølgende revet omkuld af kvinderne, som slog, sparkede og trampede på hende, mens de råbte skældsord af hende og truede hende på livet.

Ville forhindre hende i at få barnet

Tirsdag formiddag var i alt seks kvinder og også to mænd i Retten I Aarhus, hvor de var tiltalt for i fællesskab at have arrangeret overfaldet på kvinden. Denne vurdering var Retten enig i.

- Min påstand har været, at de otte tiltalte ved forudgående møder nøje havde planlagt det meget grove overfald mod den 21-årige kvinde, så jeg er selvfølgelig tilfreds med, at Retten har dømt de otte tiltalte for i forening at have udøvet vold mod kvinden, siger anklager Jakob Beyer.

Ifølge politiet er hovedpersonen bag overfaldet en 27-årig mand. Han havde gjort kvinden gravid og ville med overfaldet sikre, at hun ikke fik barnet, hvilket også lykkedes.

Han er nu idømt ni måneders fængsel, men ankede dommen på stedet.

Retten i Aarhus har tirsdag slået fast, at overfaldet var planlagt af otte personer.

Fik dom, men er løsladt igen

Bagmandens lillebror var ifølge Retten også involveret i overfaldet. Han blev idømt tre måneders fængsel for at have kørt bilen, der fragtede gruppen af kvinder til og fra gerningsstedet.

De to veninder, der lokkede den 21-årige kvinde ud i skoven, blev hver idømt seks måneders fængsel. Den 24-årige kvinde ankede dommen.

Tre af kvinderne på 20, 24 og 25 år blev hver idømt seks måneders fængsel, mens den sidste, en 20-årig kvinde, blev idømt fire måneders fængsel, da hun blot havde holdt en hund, mens overfaldet fandt sted.

Den 27-årige hovedmand blev fortsat fængslet efter dommen, mens de øvrige syv tiltalte blev løsladt, da de, med den periode de har siddet varetægtsfængslet, har udstået deres straf.

- Nu skal vi have mulighed for at nærlæse dommen, inden der bliver taget stilling til, hvorvidt vi fra anklagemyndighedens side ønsker at anke, siger Jakob Beyer.