Gratis parkering skal lokke handlende til østjysk storby

Er et par timers gratis parkering nok til at lokke de handlende væk fra nabobyerne og ind i centrum for at shoppe?

Det håber de i Horsens, hvor man fra i dag ikke skal have pungen op af lommen for at stille den firhjulede fra sig.

- Jeg har et håb om, at det vil kunne trække flere kunder til butikkerne, det vil man gerne have i en by af vores størrelse, det er der ingen tvivl om, fortæller Peter Sørensen, borgmester (S) i Horsens Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Natten til fredag er ændringerne lavet, så bilister fra fredag kan vælge p-billet til to timers gratis parkering. Man skal stadig huske at trække billetten eller registrere parkeringen via en app.

Og bilisterne tager godt imod ordningen.

- Det er da fantastisk, jeg synes at det gør en forskel, at man ikke skal drøne rundt for at finde parkeringsbilletter, når man tit bare har et lille ærinde. Jeg tror, at der er mange, som nu vil søge ind mod byen, siger Marianne Røjgaard fra Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsøgsperiode

Regeringen har vedtaget, at kommunerne fremover skal betale 70 pct. af provenuet fra parkeringsafgifter til staten.

Dermed kommer det ikke til at have den store økonomiske betydning for Horsens Kommune, at man nu gør det gratis at parkere.

Forsøget kører til at starte med et år.

- Det har været et længe ventet ønske. Vi synes, det er fantastisk, og vi glæder os til at se, om vi kan måle på, om det gør en forskel, fortæller Peter Otto Nielsen, formand for detailudvalget i Business Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND:

Butikker jubler

Med den gratis parkering håber Horsens, at man vil kunne trække handlende til byen, som ellers ville have taget til for eksempel Vejle.

- Den der to timers fritid, den gør meget, hvis man bare lige skal hurtigt op i byen, fremfor hvis man skal betale hver gang, siger Kasper Lynge Pedersen, medarbejder i Stanley og Co., til TV2 ØSTJYLLAND.

Timingen lige op til Black Friday og julehandlen er også god lyder det enstemmigt.

- Jeg synes jo, at det er en god ide, at når vi er ved at grave gågaden op, at vi så kan tilbyde de julehandlende i Horsens, at de kan holde gratis, fortæller Ellen Vinther Jørgensen, butiksleder i Frellsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvarmt emne i Randers

I både Skanderborg, Odder, Ebeltoft og Grenaa kan man i dag parkere uden en klink på lommen.

Tidligere har lokalpolitikeren Mogens Nyholm ærgret sig over butiksdøden i Randers midtby.

Han mener blandt andet, at de mange lukkede butikker skyldes indkøbscentret uden for byen med Bilka og gratis parkeringspladser.

- Købstæder med en midtby er stærkere handelsbyer, end købstæder hvis midtby en dag forsvinder. Vi må sige, at det desværre visner hernede. Så jeg er ked af det, når jeg ser alle de butikker, der er lukket, sagde medlem af udviklingsvalget for Mogens Nyholm (Rad.V.), til TV2 ØSTJYLLAND d. 1. november.

Folk skal nok køre ind og parkere. Det er ikke, de der 20-30 kroner som afskrækker dem, det tror jeg simpelthen ikke på. Anker Boje, medlem af miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune (S)

Dansk Folkeparti har bragt muligheden for gratis parkering i midtbyen op som en del af byrådets budgetforhandlinger.

- Hvis man skal hive 70 procent af provenuet op af lommen på borgerne og så sende til Christiansborg, så vil jeg hellere lave et forsøg, som underbygger det som Cityforeningen, Handelsrådet og alle mulige andre snakker om, nemlig gratis parkering, siger Frank Nørgaard, formand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune (DF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er i dag flere østjyske byer, hvor man kan sætte bilen kvit og frit.

Men forslaget er indtil videre fejet af bordet af blandt andet socialdemokratiet.

Her ser man ikke mulighed for et politisk flertal for forslaget, da det vil koste mellem fem og seks millioner at realisere.

- Folk skal nok køre ind og parkere. Det er ikke, de der 20-30 kroner som afskrækker dem, det tror jeg simpelthen ikke på, fortæller Anker Boje, medlem af miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune (S), til TV2 ØSTJYLLAND.