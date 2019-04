Gratis genoptræning: Ny sommerlejr skal hjælpe handicappede

Selvom det for nogle kan være svært at få slæbt sig afsted til træning og motion en gang i mellem, så har det kæmpe stor betydning for andre, at de overhovedet kan få mulighed for det.

På grund af den fornemme donation fra Lions Club Aarhus er genoptræningslejren et tilbud, der kan gives gratis til borgere og kommunerne. Det håber vi, at de naturligvis vil gøre brug af. Mikkel Salling Holmgaard, Back to Life Project

Handicappede og tilskadekomne kan især få gavn af intensiv genoptræning, og det kan de nu få mulighed for helt gratis til sommer. Projektet Back to Life, der arrangerer genoptræningslejre har nemlig modtaget den største donation nogensinde fra Lions Club Aarhus, som betyder, at de kan slå dørene op til 20 pladser på en ny genoptræningslejr.

- Med den her donation kan vi nu tilbyde genoptræningsmuligheder til borgere, der er motiverede for at træne intensivt og målrettet i sommerperioden, hvor mange hjælpeindsatser ofte rammes af ferieafholdelse og lignende, siger stifter og projektleder for Back to Life Project, Mikkel Salling Holmgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Projektet har fået lov til at låne faciliteterne på Egmont Højskolen i Odder til deres lejr til stor glæde for projektlederen.

- Vi er så heldige, at vi kan gøre brug af landets mest unikke genoptræningsomgivelser på Egmont Højskolen.

Vi ser folk rejse sig fra kørestole og børn, der går bedre, fordi man giver dem helt almindelig fysioterapi og ergoterapi. Mikkel Salling Holmgaard, Back to Life Project

Aarhus og Odder Kommune har fået tilbuddene om at sætte sig på de fleste pladser til genoptræning, som projektet til sommer åbner. Men borgere fra andre steder i landet kan også være heldige at få én af pladserne på campen.

Derudover oprettes der også nogle overnatningsplader, så det er muligt at komme på ophold ved skolen for borgere langvejs fra eller med ekstra brug for hjælp. I disse boliger etableres der adgang til behandling og rådgivning hele døgnet.

Genoptræning virker

Og netop stifteren bag projektet går op i genoptræning med hjerte og sjæl. Selv var han ude for, at han blev lam i den ene arm for år tilbage, men ved hjælp af genoptræning kan han igen bruge den.

- Jeg vil vise, at det både har store private og offentlige indtjenings- og besparelsesmuligheder at tilbyde ubegrænset genoptræning, hjælp, behandling, rådgivning og socialt samvær til mennesker i deres livs største krise, siger han.

For ham er der derfor ingen tvivl om, at genoptræning virker. Også selvom det kun er få ugers intensiv genoptræning, kan det give stor forandring.

Spastisk lammet toårig på genoptræning

Tilbage i februar måned afholdt Back to Life Project en tilsvarende genoptræningslejr på Egmont Højskolen. Her kunne de i vinterferien tilbyde i alt 24 familier en uges genoptræning, og det var til stor gavn for toårige Felix Kjemstrup, der lever med flere handicap.

Han er hårdt ramt, men han er også en fighter. Han vil livet, og det vil vi også. Sabrina Kjemtrup, mor til Felix

- Vi har fået et boost på, at nu skal det nok gå alt sammen. Jeg kan se på Felix, at det rykker. Genoptræning er bare så vigtigt, sagde mor Sabrina Kjemtrup til TV2 ØSTJYLLAND i februar.

Felix på 2,5 år har epilepsi, spastisk lammelse samt vand i hovedet og har derfor et indopereret dræn. Det betyder hyppige hospitalsbesøg for familien.

Hun nød at være sammen med Felix og hans storebror Sebastian på Højskolen i den ene uge, og glædede sig især over al den træning, der er tid til at give 2,5-årige Felix.

- Det er begrænset, hvor meget reel træning, vi har med Felix i dagligdagen. Han får meget træning, når han kommer i børnehave, men når vi er på sygehuset så meget, som vi er, så er det svært at få trænet med ham, sagde hun.

Selvom Felix er en glad, lille dreng, så lider han af flere handicap, som gør hans hverdag svær.