Græsplænerne kæmper i varmen: Det samme gør havefirmaerne

Fuld sol!

22,23,24 – 28 grader!

Der er sommer i Østjylland – for alvor. Og varmen giver udfordringer i de danske haver. Manglen på vand fra oven har fået de fleste græsplæner til at se gule og døde ud.

Jeg mister nogle penge ved det her. Det gør jeg helt sikkert. Kim Saaby Henriksen, KSH Haveservice, Grenaa

Og det kan de mærke hos haveservicefirmaerne i Østjylland – som blandt andet lever af at klippe græsset.

Hos KSH Haveservice fra Grenaa, der hjælper til i haver på Djursland, i Aarhus og i Randers, mærker de også varmen.

- Jeg plejer at have mange, som ringer om græsslåning, men sådan er det ikke i år, fortæller Kim Saaby Henriksen, der er ejer af KSH Haveservice, og fortsætter:

- Jeg mister nogle penge ved det her. Det gør jeg helt sikkert.

Også hos A.N. Anlæg i Hammel kæmper de mod varmen. De har plantet græs i foråret, som nu har det hårdt.

- Vi bruger en masse tid på at vande. Alt det græs, som vi har sået, vil ikke rigtigt spire, siger Anders Nielsen, der er indehaver af A.N. Anlæg.

Men begge firmaer klarer den alligevel. Der er mange andre opgaver, som de kaster sig over i stedet. Hos KSH Haveservice er der stadig meget arbejde i hækkene.

- Hækkene kommer stadig, så dem har jeg haft mange flere af i år, siger Kim Saaby Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Drømmevejret: Regn om natten og sol om dagen

Hvis de to mænd bag havefirmaerne var vejrguder, så er drømmevejret klart.

- Regn om natten og sol om dagen. Så ville det hjælpe på det, siger Kim Saaby Henriksen.

- Det bedste vejr er blandet vejr - godt vejr om dagen og regnvejr om natten, siger Anders Nielsen fra A.N. Anlæg.

Selvom det ligner, at græsplænen er ved at stå helt af, så skal man ikke frygte, at det sker. Sådan lyder det fra Kim Saaby Henriksen.

- Græsplænen skal nok komme. Den er næsten umulig at slå ud, så lad den være, som den er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.