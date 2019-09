Google bygger to kæmpe solcelleparker i Østjylland

It-giganten Google vil investere stort i europæiske solcelleparker og vil blandt andet bygge fem nye parker i Danmark. heraf skal de to ligge i Østjylland.

De to østjyske solcellerparker skal placeres i Gimming ved Randers samt i Norddjurs Kommune.

Det oplyser Google fredag i forbindelse med, at det annoncerer en række investeringer i vedvarende energi i flere lande.

Solcelleparkerne i Danmark bliver foruden Randers og Norddjurs placeret i Morsø, Rødby Fjord og Næstved. De første tre parker ventes at være i drift i sommeren 2020, mens de sidste to følger til efteråret i 2020.

- Vi har det seneste år arbejdet hårdt på at finde nogle projekter i Danmark, og jeg er glad for, at det er lykkedes at få solcelleaftalerne på plads, sådan at vi ikke alene forbruger, men også skaber grøn, dansk energi, siger Googles danske direktør, Malou Aamund, til TV 2.

En virksomhed som Google bruger meget energi, fordi vi er med til at holde internettet kørende 24 timer i døgnet. Malou Aamund, dansk direktør, Google

De tre første parker forventes at være i drift i sommeren 2020, mens de sidste to forventes klar samme efterår. Parkerne skal opføres af de danske leverandører Better Energy og European Energy.

Markedet for solenergi har tidligere haft det svært i lande med få soltimer, men et fortsat fald i omkostningerne i de senere år har gjort energiformen konkurrencedygtig med andre energikilder. Arkivfoto. Foto: Søren Bidstrup - Ritzau Scanpix

Datacenter til 4,5 milliarder

Sidste år annoncerede Google, at virksomheden ville opføre et datacenter til 4,5 milliarder kroner ved Fredericia, og det forventes også at være i drift i slutningen af 2020.

Google og andre it-giganter som Facebook er blevet kraftig kritiseret for det store strømforbrug, der følger med driften af deres store datacentre.

Men med den massive investering i Danmark forsøger Google at kompensere for sit nye datacenter ved Fredericia. Google vil ikke offentliggøre tal for datacentrets forbrug, men lover, at den nye investering mere end opvejer for datacentrets energiforbrug.

- En virksomhed som Google bruger meget energi, fordi vi er med til at holde internettet kørende 24 timer i døgnet. Men vi føler samtidig et enormt ansvar for, at det sker på en så bæredygtig måde som overhovedet muligt, siger Malou Aamund.

Malou Aamund. Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau Scanpix

Google i grøn førertrøje

Markedet for solenergi har tidligere haft det svært i lande med få soltimer, men et fortsat fald i omkostningerne i de senere år har gjort energiformen konkurrencedygtig med andre energikilder.

I alt vil Google bygge solcelleparker for knap syv milliarder kroner i Europa. Udover i Danmark skal der bygges parker i Sverige, Finland og Belgien, ligesom der er nye projekter på vej i USA og Chile.

Med investeringen befæster Google sin placering som verdens største opkøber af vedvarende energi som havvind, landvind og solenergi.

Ud over solcelleparkerne i Danmark annoncerer Google investeringer i vedvarende energi i USA, Chile, Sverige, Finland og Belgien.

DE FEM SOLCELLEPARKER: * Gimming i Østjylland, 17 MW



* Norddjurs i Midtjylland, 23 MW



* Næstved på Sydsjælland, 41 MW



* Morsø i Nordjylland, 25 MW



* Rødby Fjord på Lolland, 55 MW



Tilfører grøn strøm

Virksomheden Better Energy skal stå for at opføre de tre parker i Norddjurs, Randers og Næstved.

Aftalen med Google betyder, at it-giganten i ti år skal aftage den strøm, som solcelleparkerne producerer, til en fast pris, uddyber Rasmus Lildholdt Kjær, der er direktør i selskabet, som bygger, udvikler og driver solcelleparker.

- Google får selvfølgelig glæde af det forstået på den måde, at de nu har en fast kilde til det forbrug, de har af strøm. Det giver også en forudsigelighed på strømmens pris de næste ti år, siger han.

Men Danmark får også gavn af projektet, påpeger Rasmus Lildholdt Kjær.

- Det tilfører ny grøn strøm i den danske energiforsyning, og det vil sige, at Google ikke tager eksisterende grøn strøm, men de er med til at tilføre ny grøn strøm, der matcher det nye forbrug, de placerer i Danmark, siger direktøren.

Han påpeger, at det er en helt ny fase for den grønne omstilling, at det er muligt at levere en grøn energiforsyning til attraktive priser og store mængder.