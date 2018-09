Golf-arrangement tager kegler: 80.000 tilskuere mødt op

Med 80.000 tilskuere og omkring 300 millioner seere verden over er golfturneringen Made in Denmark det største idrætsevent nogensinde i Silkeborg.

Jeg er sikker på, at der er mange, der var skeptiske for en seks-syv uger siden, og det var vi også selv. Flemming Astrup, Promoter hos Made in Denmark

Søndag sluttede turneringen efter et vellykket arrangement, der har sat Silkeborg på golfentusiasternes verdenskort.

- Vi har været begunstiget af noget fantastisk vejr og god golf og en masse glade golfgæster og en masse glade sponsorer, så der er glæde hele vejen rundt, siger Flemming Astrup, der er promoter ved turneringen.

Turneringen er en del af den internationale European Tour, og det er femte gang, at Danmark lægger land til en af begivenhederne.

Flere af de helt store, internationale stjerner konkurrerer mod hinanden på de danske plæner.

- Vi havde et håb om, at det her skulle være den bedste udgave, vi nogensinde havde lavet af de her fem turneringer, og det synes jeg, at vi er kommet i mål med. Så nu har vi en opgave til næste år, hvor vi skal lave den til den bedste nogensinde, siger Flemming Astrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Blandt de 80.000 tilskuere er Lars Pedersen, og han kan godt slutte sig til den positive holdning om eventet.

- Det har været et virkelig godt arrangement. Det er fjerde dag, vi er her, og det har jo været godt vejr. Det er virkelig med til at sætte Østjylland på verdenskortet, siger golfentusiasten fra Risskov.

På fjerdedagen er tribunerne til Made in Denmark stadig godt besøgt.

Græsset er grønt igen

Arrangementets gode resultat er dog ikke kommet af ingenting, og der har været udfordringer undervejs.

Golf på højt niveau kræver nemlig græs på højt niveau, og den ekstraordinært varme sommer har været rigtig hård ved græsplænerne, som er en vigtig del af sporten.

- Jeg er sikker på, at der er mange, der var skeptiske for en seks-syv uger siden, og det var vi også selv. Vi fik hentet lidt hjælp hjem fra England og brugte de greenkeepere, de har hos European Tour, og heldigvis lykkedes det at få det til at se sådan ud, som det gør nu, siger Flemming Astrup til TV2 ØSTJYLLAND.