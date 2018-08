Gør græsset klar til stjernerne: - Det er sgu lidt skræmmende

- Det er sgu lidt skræmmende, det er jo første gang, vi prøver at have det.

Stig Helm-Petersen er chefgreenkeeper i Silkeborg Ry Golfklub.

- Planlægningen har været i gang længe, fortæller han.

Den 30. august skal Silkeborg Ry Golfklub lægge græs til den Europæiske golfturnering Made In Denmark. Et kæmpe arrangement, hvor det hele skal være i orden, og det sørger arrangørerne også for, de bliver.

- De kommer med en hel masse krav, at sådan skal tingene være. Så det må vi rette os efter, siger Stig Helm-Petersen.

Golfklubben har købt ekstra maskiner ind for at kunne få ordnet det hele i Resenbro. Hver morgen og aften under turneringen skal græsset klippes på 20 hektar af den 150 hektar store golfbane.

- Det tager tre mand 3,5 time, fortæller chefgreenkeeperen.

Græsset er ikke helt perfekt endnu

Tørken har haft sin indvirkning på banen, men Stig Helm-Petersen forventer, at den bliver i orden, inden det går løs.

- Det ser ikke for godt ud, som det står her, men det bliver det. Der er jo 10 dage til, siger han fortrøstningsfuldt.

I alt kræver det 32 mand at holde banen spilleklar, imens golfstjernerne spiller under turneringen.

- Det er stort og anderledes. Det er noget skræmmende. Vi er vant til at køre store ting, men ikke så store som det her, siger Stig Helm-Petersen.

32 mand skal holde golfbanen klar. Græsset er ikke helt perfekt endnu.

Stort for byen

Nogle af indbyggerne i Silkeborg glæder sig også til at blive værtsby for et så stort internationalt event.

- Så hører folk om det ude i verden, siger Lene Mølgaard Rasmussen.

De kan også allerede se, at forberedelserne er i fuld gang - og ikke kun på golfbanen.

- Det er altid godt at komme på landkortet med noget, der virker godt. Det virker det til, at det kommer til at gøre. Der er i hvert fald godt gang i shuttlebus og omlægning af veje. Det bliver godt, siger Kamilla Fjordvald fra Silkeborg.

En af de store maskiner, der skal slå græsset hver morgen og aften under turneringen.

Made In Denmark 2018 er fra den 30. august til den 2. september.