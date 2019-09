Godt nyt til barnlige sjæle: Nu står gigantisk legeplads klar

En svævebane, en karrusel og vandoplevelser.

Det er blot nogle af de ting, der skal gøre en ny legeplads på 3000 kvadratmeter i Botanisk Have i Aarhus til et besøg ud over det sædvanlige.

Den store legeplads er blevet indviet tirsdag formiddag, og formålet er, at den både bliver et sted for familiens yngste og ældste medlemmer.

Elever fra Samsøgadeskole og Møllevangsskolen var med til at indvie den nye legeplads.

- Vi ønsker at skabe bedre muligheder for børn og unge. Især i en tid hvor Ipads og Smartphones fylder meget. Her skal legepladsen give lyst og mulighed for at flere kommer ud og rører sig og nyder naturen, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, til TV2 ØSTJYLLAND.

Legepladsen er placeret i Botanisk Have, som ligger mellem Den Gamle By og Væksthusene.

Respekterer fredning

I 2017 blev Botanisk Have fredet, men i samme ombæring blev det noteret, at det fortsat vil være muligt at etablere en legeplads i parken, hvis Fredningsnævnet ville godkende udformningen og placeringen.

Og det har de gjort.

- For mange år siden havde vi også en legeplads her i Botanisk Have, men den blev fjernet, og lige siden har folk efterspurgt en legeplads her - både børn og voksne - så vi er glade for, at vi har fået tilladelse til at lave den her. Det er helt unikt, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

