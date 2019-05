Gods vil etablere begravelsesplads i skoven

Det er blevet populært at blive begravet på mere utraditionel vis. Det vidner flere skovbegravelsespladser rundt i landet om. Nu skal Favrskov med på landkortet, hvor det lokale Clausholm Gods har ansøgt om at etablere en plads.

Området ligger i Mygind Skov og skal danne rammen om en cirka 1,5 hektar stor privat skovbegravelsesplads til urner.

I ansøgningen har godset henvist til en tilsvarende plads ved Stensballegaard Skov i Horsens Kommune. Lokalpolitikerne i Favrskov kan umiddelbart ikke se de store problemer i den nye begravelsesplads.

- Det har jeg ingen problemer med. Det må folk gerne for min skyld. Religion er i vores parti ikke noget, man diskuterer, der skal folk have lov til at have sin personlige mening, siger næstformand i Planudvalget, Kurt Andreassen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Stadig lang vej igen

Han bakkes op af en kollega i udvalget.

- Jeg kan ikke se noget forkert i det. Der er mange måder at sige farvel på, og hvis man havde et nært forhold til naturen, så synes jeg, at man skal have chancen for et farvel på en anden måde end de traditionelle, siger Enhedslistens Bodil Kvistgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Der venter dog et større opgave, inden pladsen kan etableres. Hvis politikerne som forventet siger go til planerne, skal der laves udkast til vedtægter, forpagtnings- og driftsaftale samt forslag til takster for et gravsted.

De nærmeste naboer vil også blive hørt.

Her skal skovbegravelsespladsen efter planen ligge. Foto: Favrskov Kommune

Vil begraves med udsigt til golfbanen

Clausholm Gods har altså søgt inspiration hos pladsen i Horsens Kommune. Her er Joan Spiker og Axel Kjær blandt dem, der har reserveret gravplads.

- Det er et sted, der betyder meget for os. Vi elsker at være her, og naturen spiller en stor rolle for os. Så da vi hørte, at det var muligt at blive begravet i skoven, var vi ikke i tvivl om, at det er det rigtige for os, sagde Joan Spiker til TV SYD i januar.

Joan Spiker og Axel Kjær har selv udvalgt, hvilket træ de skal begraves under på Stensballegaards skovbegravelsesplads. De har valgt pladserne mod syd, hvor der er udsigt over golfbanen.

- Der er ingen af os, der er specielt religiøse. Vi er almindeligt troende danskere. Kirken er ikke et sted, vi normalt kommer. Vil nok besøge kirken lidt mere med alderen, men det betyder ikke noget for mig at komme i jorden på en kirkegård. Derfor vil jeg hellere ligge et sted som her, der betyder noget, sagde Axel Kjær.

Kun toppen af isbjerget

Joan Spiker og Axel Kjær er ikke de eneste, der vil begraves i skovens dybe, stille ro.

Stensballegaard åbnede i januar 2018 en af landets dengang eneste skovbegravelsespladser, og det har vist sig at være populært. Efter det første år var status, at 13 urner var sat i jorden, og 48 havde reserveret plads.

- Det er voldsomt populært. Vi har mange, der spørger til det og gerne vil vide, hvordan det fungerer. Mange har ikke gjort op med sig selv, hvad de vil, og mange kender endnu ikke til det. Så jeg tror, at det her kun er toppen af isbjerget, sagde greve Henrik Ahlefeldt-Laurvig fra Stensballegaard Skovbegravelse.