Gode trænere og godt fællesskab gør basket til et hit i AGF

De orange bolde bliver dunket i de lysebrune halvgul og sendt mod kurven, der hænger på pladen. Fredag aften er basketaften i AGF, og det lokker de unge til.

Flere og flere dropper fredagsslikket og X-Factor for i stedet at hoppe i træningstøjet, så de kan komme ud og spille bold med vennerne.

Læs også Basket er i fremgang: Bakken Bears er et forbillede

U/13-holdet i AGF er siden sommer vokset fra 16 spillere til 39.

Det er sjovere at være her end at være hjemme for at spille PlayStation. Rasmus Fomsgaard Bruun, basketspiller i AGF

Én af de 39 er er Rasmus Fomsgaard Bruun.

- Det er sjovere at være her end at være hjemme for at spille PlayStation. Her kan jeg være sammen med vennerne, så det synes jeg er mere hyggeligt, siger han.

Og den holdning deler holdkammeraten Matteus Medom Møller.

- Vi har nogle gode venner, der tør sige, hvis vi laver en fejl. Og så er vores trænere også gode, lyder det fra den unge basketspiller.

Rasmus Fomsgaard Bruun og Matteus Medom Møller spiller sammen på AGF's U/13-hold.

Ingen tid til PlayStation

En af de trænere, som får ros, er Søren Gam.

Men han mener ikke, at det kun er hans skyld, at der er kommet så mange nye spillere til AGF.

Læs også Efter Bakken Bears' historiske præstation: Basketball mangler opmærksomhed

I stedet kaster han basketbolden videre til forbundet og en flok basketbjørne, der til dagligt spiller med i toppen af Danmarks bedste række hos herrerne.

- Dansk Basketballforbund har gjort et kæmpestort arbejde for at fremme sporten blandt børn, og så har vi et lokomotiv i Aarhus, der hedder Bakken Bears. De er med til at gøre sporten synlig. Der bliver tit sendt basket i fjernsynet, og så er sporten bare sjov, fordi mange børn kan spille med på samme tid, forklarer han.

01:07 VIDEO: Her kan du høre Søren Gam fortælle om at være baskettræner i AGF. Luk video

Populariteten er nu så stor, at der er venteliste for at komme med på holdet i AGF.

Og det er altså ikke så underligt, at forældrene står i kø for at indmelde deres børn i klubben.

Han har næsten ikke tid til at spille PlayStation mere, fordi han er nede i klubben fire gange om ugen. Mai-Britt Medom Nielsen, mor til basketspilleren Matteus Medom Møller

For det er udelukkende positive ting, der er at sige om børnenes trivsel, når de får lov at løbe rundt i hallen med bolden i hænderne.

Det siger Mai-Britt Medom Nielsen, som er mor til Matteus Medom Møller.

01:02 VIDEO: Mai-Britt Medom Nielsen fortæller, at hendes søn trives bedre, efter han begyndte til basket. Luk video

- Han er så glad og veltilpas, når han kommer hjem. Jeg fornemmer virkelig, at der er en god social kultur, siger hun og fortsætter.

- Han har næsten ikke tid til at spille PlayStation mere, fordi han er nede i klubben fire gange om ugen. Og så er han bare helt brugt, når han kommer hjem.