Gode nyheder fra morgenstunden: Børn giver klimahåb

Når der er rødt lys, slår de årlige uddelere til ved Mejlgade i Aarhus: "Vil du have Verdens Bedste Nyheder og et stykke chokolade?"

Og i årets avis står der blandt andet:

”Pigerne er ikke langt efter drengene i skolen, når man ser på verden som helhed. Faktisk har de nu overhalet dem på uddannelse i flere lande”.

Her en gang om året, vil vi gerne fortælle om noget, der går godt og nogle af de løsninger. Kim Jensen, bestyrelsesmedlem i Verdens Bedste Nyheder.

Her er glasset altid halvt fyldt.

Og mange kender dem. Enten fra den lille firesiders avis med gode nyheder, der uddeles i hele Danmark i dag, eller fra skoleundervisningen i FN’s Verdensmål. Det er nemlig FN, der har stiftet Verdens Bedste Nyheder.

I dag blev Verdens Bedste Nyheder uddelt ved Mejlgade i Aarhus.

Årets tema

I år er temaet klimakrisen, og det glæder bestyrelsesmedlem i Verden Bedste Nyheder Kim Jensen at kunne uddele mange af de gode nyheder i dag.

- Vi ved alle sammen, at der er en klimakrise, og så tænker vi i Verdens Bedste Nyheder, der er en god måde at tale om det. Det er at tale om løsninger, og det er at tale om ting, der kan give os mod på at løse de her kriser, siger Kim Jensen, som er bestyrelsesmedlem i Verdens Bedste Nyheder.

Og han tilføjer:

- Her en gang om året, vil vi gerne fortælle om noget, der går godt og nogle af de løsninger, der er, siger Kim Jensen.

Og det er langt fra alle dagens uddelere, der er voksne.

Sebastian Odgaard Laursen er en af de børn, der uddeler avisen ved Mejlgade i Aarhus.

- Vi er ude og dele aviser ud med verdens bedste nyheder og de positive ting om klimaet, og det er sjovt, fordi man får snakket med folk, siger Sebastian Odgaard Laursen.

Uddelerne står klar med avisen og et stykke chokolade til de cyklister, der holder for rødt lys.

En årlig avis

Og ifølge Kim Jensen er det ikke fordi, der er så få gode nyheder.

Han synes, der er rigtig mange nyheder, der handler om, hvor skidt hele verden står til, og at der ikke er nogen udvej, og det vil han være med til at gøre noget ved.

- Det er vigtigt at formidle de gode nyheder, fordi der er en skævvridning, vi tror alle sammen, at det går markant dårligere med verden, end det gør. På langt de fleste parametre bevæger verden sig i en god retning, siger Kim Jensen til TV2 ØSYJYLLAND.

Avisen udkommer derfor kun en gang om året i hele landet, hvor de gør folk opmærksomme på foreningen. Resten af tiden udkommer i et elektronisk nyhedsbrev.

Ikke jubeloptimisme

Kim Jensen fortæller, at avisen ikke udelukkende er jubeloptimisme, men at de går konstruktivt til.

- Det er vigtigt for mig at sige, det ikke er jubeloptimisme. Vi går konstruktivt til og siger, lige nu har vi det her problem. Vi kan se, der er de her løsninger, og der er allerede sket det her positive et eller andet sted, siger Kim Jensen.