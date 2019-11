Glat bold for klimaets skyld: Ny kunstgræsbane ser dagens lys

Fodboldteknik kontra klima.

Der er vigtige størrelser på spil, når det handler om kunstgræsbaner.

Hvis man udelukkende går op i fodboldkunsten, skal det angiveligt være bedst at spille på baner, hvor underlaget består af forurenende sort gummigranulat.

Hvis man derimod er klimabevidst, vil man gerne spille på en kunststofbane med sand i bunden. Den kan dog gøre bolden lidt glat.

100 procent for miljøet

I Gødvad har man valgt den grønne vej. Fredag indviede Silkeborg Kommune den første 11-mands kunstgræsbane uden gummigranulat i Danmark.

- Den her bane er dyrere at anlægge end en almindelig kunstgræsbane, så det har 100 procent været en miljøafgørelse, der har betydet, at vi vil afprøve det her, siger sektionsleder for Kultur og Fritid ved Silkeborg Kommune, Jeppe Thøgersen og fortsætter:

- Vi ved, at granulat spreder sig i naturen. Det kommer med børnene hjem, når de klæder om. Det spreder sig, og det er ikke letnedbrydeligt.

Politisk parti siger stop

I denne uge krævede Enhedslisten i Aarhus Byråd et stop for anlæg af kunstgræsbaner, der indeholder gummigranolat – og udskiftning af de nuværende baner, der indeholder gummigranolat.

- Vi ved, at vi kan ændre den praksis, vi har, inden for den økonomiske ramme, vi har, og derfor bør vi gøre det, siger formand for Teknisk Udvalg og byrådsmedlem for Enhedslisten, Keld Hvalsø.

