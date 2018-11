Glædelig jul: Skraldespandende i Randers skaber julestemning

- Nu er det skrald igen, og nu er det skrald igen, og skraldet lander lige i skuffen, lyder det fra en af skraldespandene i Randers, da julenissen putter sit skrald i.

Skraldespandene i Randers spreder nemlig lige nu og indtil jul julestemning i byens gader. Julen er nemlig også lig med en masse skrald og affald.

Skraldespandene i Randers spreder julestemning i byen, og så bidrager de også til en renere by.

Og nu er der måske en ekstra motivation for at få afleveret skraldet for østjyderne. Skraldespandene, der også har fået juleindpakning, kvitterer nemlig for skrald med søde julesange og julehilsner.

Allerede en stor succes - mindsker mængden af skrald

For at ruste byens gader til den kommende forbrugsfest gik to kommunale julenisser i dag rundt i Randers midtby. Deres job var at forberede byens borgere på den kommende højtid.

Formålet er, at bidrage til den gode julestemning i den kronjyske hovedstad. Og skraldespandene har allerede stor effekt.

- Det er sjovt, det er anderledes, og så ved vi, at det har en effekt. Der ligger markant mindre affald på gaden i Randers efter de nye skraldespande er kommet, fortæller Kenneth Andersen, Veje og Trafik hos Randers Kommune, TV2 ØSTJYLLAND.

Glædelig jul, lyder det fra den næste skraldespand i rækken.