Glæde hos Aarhus Letbane - Vigtige tilladelser er på plads

Smilene er store hos Aarhus Letbane i disse dage. I løbet af onsdag og torsdag er to vigtige godkendelser nemlig faldet på plads.

Det drejer sig om en ibrugtagningstilladelse, og så er Variobahn-letbanetogene blevet godkendt til at kunne køre på Odder-strækningen - som jo var meningen fra starten.

- Det er to vigtige milepæle frem mod åbningen af Grenaabanen, som jo markerer afslutningen på hele Etape 1, som mange har ventet længe på, siger Michael Borre, administrerende direktør i Aarhus Letbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Her kan du se letbane-ruterne i Østjylland, der er en del af Etape 1. Foto: Aarhus Letbane

Planen er fortsat ultimo april

Tilladelserne er kommet lige til tiden, og det rykker ifølge direktøren derfor heller ikke på, hvornår letbanetogene mod Grenaa kan begynde at køre med passagerer.

Ifølge Michael Borre, direktør i Aarhus Letbane, ser det ud til, at planen om at åbne Grenaabanen fortsat holder, og dermed er der udsigt til at kunne tage turen i slutningen af april.

- Vores plan har siden jul været, at vi åbner i slutningen af april, og det er det fortsat, siger Michael Borre.

Onsdag kom tilladelsen til, at Aarhus Letbane kan komme i gang med de afsluttende testkørsler og uddannelse af letbaneførerne på strækningen mellem Aarhus og Grenaa.

- Vi er blevet infrastrukturforvaltere, dog med det vilkår, at vi ikke må åbne op for passagerer endnu, men det betyder, at vi har startet de sidste ting, der skal laves sammen med togene. Vi skal træne letbaneførerne og gennemkøre køreplanerne, så vi er sikre på, at de holder. Og når førerne er færdiguddannet på strækningen, så er det der, vi kan åbne Grenaabanen, siger Michael Borre.

Via det arbejde finder Aarhus Letbane også ud af, om køreplanerne rent tidsmæssigt holder, eller om der skal finjusteres lidt frem mod åbningen.

110 kilometer lang Første etape af Letbanen bliver 110 kilometer lang. Den nye strækning fra Aarhus H til Lystrup består af 12 kilometer nye letbanespor. Grenaabanen, som løber fra Aarhus H, udgør cirka 70 kilometer. Odderbanen udgør knap 30 kilometer. Kilde: Aarhus Letbane

Variobahn-togene må nu køre til Odder

I dag torsdag handlede det så om Variobahn-togene, der nu er godkendt til at køre på Odder strækningen.

- Da vi åbnede Odderbanen, var det jo meningen, at det var Variobahn-togene, der også kører inde i Aarhus, som skulle køre fra Odder og ind til Aarhus H. Der fik vi så desværre et vilkår, som gjorde, at vi ikke kunne køre med det, og derfor har vi kørt med Tango-togene på Odderbanen. Det har vi arbejdet med lige siden, så vi kunne få en godkendelse til at køre med Variobahn på Odderbanen også, og den fik vi i dag, siger Michael Borre.

Info om Tango Max hastighed - 100 km/t Kapacitet, samlet - 256 passagerer Længde 39,2 m Acceleration 0-40 km/t - 1,0 m/s2 Acceleration 0-80 km/t - 0,6 m/s2 Letbanestrækning: Grenaa - Aarhus H

Foreløbigt gælder den godkendelse i en måned, men det er ifølge letbanedirektøren nok til at få styr på det sidste papirarbejde frem mod en mere permanent aftale.

Og det er en vigtig en af slagsen. Da arbejdet med letbanen for alvor kom i gang, var det meningen, at Variobahn skulle køre på strækningen til Odder, da Tango-letbanetogene er købt til at skulle køre på Grenaabanen, hvor hastigheden skal helt op i nærheden af 100 km/t.

Info om Variobahn Max hastighed - 80 km/t Kapacitet, samlet - 216 passagerer Længde - 32,37 m Acceleration 0-40 km/t - 0,8 m/s2 Acceleration 0-80 km/t - 0,5 m/s2 Letbanestrækning - Odder - Aarhus H og Lisbjerg - Lystrup

- Hvis vi ikke havde fået lov til at køre med Variobahn nu, havde vi haft udfordringer med at skulle holde hele systemet i drift med det antal Tangoer, vi har, siger Michael Borre.

Men godkendelsen kom i tide, dog en foreløbig en af slagsen, og derfor ser det altså fortsat ud til, at sidste del af letbanens Etape 1 holder tidsplanen og åbner ultimo april.