Glade landmænd: Endelig kom regnen

De dryppende dråber har ladet vente på sig denne sommer. Det har været ualmindeligt tørt og varmt, og mange har længtes efter lidt vådt til plænen og planterne. Særligt hos landmændene har det været en kritisk sommer uden de store mængder af regn.

- Inden regnen kom var det en følelse af afmagt, man kan bare se, at ens indkomstgrundlag smuldrer, siger Troels Toft, sektordirektør ved Landbrugets Videncenter SEGES til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu har skyerne åbnet sig over landet, og det har positive konsekvenser for landmændene:

- Når der så kommer regn, så er man meget mere glad, så det er virkelig en glædelig historie for landmanden, selvom der er nogle sår, som skal heles, fortæller Troels Toft.

Selvom vandet oppefra har været længe ventet, så har sommeren 2018 fortsat sat sit spor, og det er svært at ændre ved.

- Det er jo stadig den værste sommer, vi har haft i over 100 år. Og de tab, som vi har udregnet på de 6,4 milliarder, det ændrer regnen ikke ved, siger Troels Toft.

Sidste års sommer redder

Det er landmændenes held, at den danske sommer sidste år var en noget vådere affære, end tilfældet har været i år.

- Meget nedbør kan græs godt lide. 2017 var en flot græssæson fordi der var så meget regn, det redder nogle landmænd gennem krisen, forsikrer Troels Toft.

Regnen er ingen mirakelkur, men til trods for det, så har det en formildende betydning for, hvor store konsekvenser, sommertørken kommer til at have

- Hvis vi ikke havde fået regnen, så ville vi have problemer næste år også. Det her, det redder noget af det tab, vi ellers skulle have kigget på.

Ifølge vejrudsigten vil landet fortsat rammes af regn de følgende dage, og det er særligt græsset, der nyder godt heraf. Også sukkerroerne kan nå at få nytte af nedbøren.

