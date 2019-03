Gittes mand blev anholdt i Frankrig: En uge senere var han idømt 8 års fængsel

- JEG VIL HJEM – JEG VIL HJEM !!!!!!

Desperationen i versalerne og de mange udråbstegn taler deres tydelige sprog. I Sydfrankring sidder en 53-årig aarhusianer fængslet nu på 24. dag og han er dybt ulykkelig over at sidde der. Manden, som vi i artiklen her vil kalde T, blev taget ved grænseovergangen mellem Frankrig og Spanien med 997 kilo hash i lasten. Selv siger han, at han intet anede om, at der gemte sig ulovligheder mellem de appelsiner, han havde med i lastbilen.

Siden anholdelsen har lastbilchaufføren ikke fået lov til anden kontakt til sine pårørende end to minutters telefonsamtale og dét brev til sin kæreste, hvor han skriver de desperate ord.

Gitte Thoft viser brevet fra sin kæreste, der sidder fænglset i Frankrig frem. Af hensyn til ham har vi valgt at sløre hans ansigt på billeder samt undlade at nævne hans navn. I stedet kalder vi ham "T".

Fuldstændigt gak

Brevet er skrevet fem dage efter anholdelsen og beskriver levende fortvivlelsen hos T.

- Savner jer helt vildt….Selv det at skrive dette får tårene til at vælte ud af mig, læser T´s kæreste Gitte Thoft op fra brevet, da TV2 ØSTJYLLAND besøger hende. Hendes stemme knækker over, mens hun læser højt.

Selvom der intet stod om det i brevet, blev den 53-årige lastbilchauffør allerede dagen efter, det er skrevet, slæbt for retten og idømt otte års fængsel og en bøde på to millioner euro.

- Det er fuldstændig gak, at han kunne få en dom på så kort tid. Der er ikke nogen, der har kunnet nå at undersøge noget som helst. Det er fuldstændig åndsvagt og helt gak, siger hans kæreste Gitte Thoft, som normalt bor sammen med den anholdte i Sabro.

- Det er ikke en fair rettergang. Jeg har slet ikke ord for det og jeg har heller ikke ord for at jeg ikke kan komme til at tale med ham.

T havde kun været ansat i 14 dage hos den nye vognmand, da tolderne fandt næsten et ton hash i hans lastbil. Privatfoto.

Bananrepublik-tilstande

Gitte Thoft er dybt chokeret over forløbet, som også undrer parrets advokat.

- Jeg troede egentlig, at det her kun kunne forekomme i bananrepublikker. Jeg er rystet og målløs over at sådan noget som det her kan lade sig gøre i et land som Frankrig, siger forsvarsadvokat Erbil Kaya.

- At man kan få otte års fængsel efter en uge i isolation, hvor man har nægtet sig skyldig. Det må vidne om, at der absolut ingen efterforskning har været af hans forklaringer.

Ifølge Gitte Thoft kunne hun ikke gennem ambassaden få besked om hvornår retssagen skulle være. I stedet læste hun om dommen på nettet, da hun sad og søgte efter information.

- Jeg blev ekstremt chokeret. Jeg tænkte: Er han i fængsel? Nej! Jeg vidste med det samme at han ikke havde gjort det og siden har jeg grædt rigtig meget.

Gitte Thoft er dybt chokeret over, at hendes kæreste, som jo bare tog afsted på arbejde, måske først kommer hjem om otte år.

Kun hans anden tur

Hele forløbet tog sin begyndelse i februar, da Gitte Thofts kæreste T blev ansat hos en ny vognmand. Gennem omtrent et årti havde han været lastbilchauffør og primært kørt ture i Norge og Sverige, men nu ville han prøve noget andet.

- Han havde i mange år drømt om at se noget andet end klipper, for han kender jo efterhånden alle vejene deroppe. Da tilbuddet om at få en tur sydpå kom, så sagde han selvfølgelig ja, fortæller Gitte Thoft.

I midten af februar fik han sin første tur til Sydeuropa. Han tog afsted på trods af, at han endnu ikke havde fået en ansættelseskontrakt - noget han ifølge Gitte Thoft var irriteret over. T var kun lige kommet hjem fra den lange køretur, da vognmanden ringede og bad ham tage afsted igen.

- Han kom træt hjem fredag aften. Lørdag blev han ringet op og spurgt om han kunne tage en tur igen, fordi den kollega, der havde kørt lastbilen til Malaga, skulle hjem til sin to-årige datter, foræller Gitte Thoft.

Søndag tog T flyet til Malaga for med det samme at begynde den skæbnesvangre tur mod Danmark.

Det var ved grænsen mellem Spanien og Frankrig, at tolderne fandt næsten et ton hash i den lastbil, som T kørte.

Mystisk firma

Undervejs på turen var der flere ting, som ifølge Gitte Thoft undrede hendes kæreste og samlever gennem 11 år. Førerhuset var uhumsk og flød med affald og tanken var næsten tom.

- Der gik noget tid, før han fik overført penge til diesel og han sagde til mig i telefonen, at hvis de ikke snart fik overført de penge, så stillede han denne her lastbil og tog flyet hjem fra Barcelona, fortæller Gitte Thoft og tilføjer:

- Gid han dog bare havde gjort det.

Pengene kom imidlertid og T satte kursen mod grænsen til Frankrig. Hjemme i Danmark blev hans kæreste urolig, da hun pludselig ikke længere kunne få fat i ham.

- Der er ingen kontakt til hans telefon, selvom jeg prøver igen og igen. Til sidst ringer jeg til hans telefonselskab, husker hun.

Skjult hash

Det, som er hændt T, er imidlertid meget værre end en dysfunktionel mobiltelefon. Da han den 26. februar kører over grænsen mellem Spanien og Frankrig, bliver han stoppet af tolderne, som gennemroder lastbilen, T har hentet i Malaga.

De finder intet mindre end 987 kilo hash, som ifølge franske medier var skjult i vinkartoner, mellem de citroner og appelsiner T fragtede.

T erklærer sig uskyldig og forklarer at han intet kender til den skjulte hash, men bliver anholdt og varetægtsfængslet. Først to dage senere får han lov at ringe hjem. Selvom parret under den tre minutter lange samtale ikke måtte tale om sagen, er Gitte Thoft ikke i tvivl om, at hendes kæreste er uskyldig.

- Jeg er hundrede procent sikker på at han ikke har noget med det at gøre. Det er ikke Torben. Jeg kender ham. Det ville han aldrig turde. Han ville aldrig risikere det. Aldrig