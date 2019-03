Gittes kæreste er fængslet i Frankrig: - Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre

Det er én måned siden, at Gitte Thoft fra Sabro ved Aarhus sidst talte med sin kæreste, og de fik ikke mere end tre minutters taletid.

Siden har hun fået to breve fra ham, hvor han blandt andet skriver, at han har tabt sig syv kilo på syv dage, og at han selv skal betale for toiletpapir, men at han ingen mulighed har for at tjene penge i fængslet.

- Han er ved at bryde sammen dernede, sige hun.

Det samme er Gitte Thoft.

Jeg har tabt seks kilo. Jeg har fyldt 55 liter bensin på min dieselbil. Jeg har glemt mine varer i Netto. Gitte Thoft, Sabro.

Hun er 58 år og er for første gang i sit liv arbejdsløs og sygemeldt.

- Det påvirker mig meget. Jeg har tabt seks kilo. Jeg har fyldt 55 liter bensin på min dieselbil. Jeg har glemt mine varer i Netto. Jeg er meget fokuseret på sagen, men glemmer andre ting, siger Gitte Thoft, der ligeledes er blevet nødt til at sælge sin kærestes bil for at få råd til at leve.

Til hans kæreste Gitte Thoft fra fængslet i Frankrig.

Hash og appelsiner

Hun bruger mellem tre og fem timer hver dag på at få sin kæreste til Danmark, men ifølge hende har hverken Politiet eller Udenrigsministeriet indtil videre kunnet hjælpe.

- Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle, der kæmpede lidt mere for at få ham til Danmark.

Hendes kæreste, som vi i artiklen her vil kalde T, blev på sit arbejde som lastbilchauffør taget ved grænseovergangen mellem Frankrig og Spanien med 987 kilo hash i lasten. Seks dage efter sin anholdelse blev han idømt 8 års fængsel og en bøde på knap 2 millioner euro.

Billedet er af Gitte Thofts kæreste T, der er halvt grønlænder.

Selv siger han, at han intet anede om, at der gemte sig ulovligheder mellem de appelsiner, han havde med i lastbilen. Og hans kæreste gennem 11 år tror ham:

- Han skriver, at hvis han havde vidst det, havde han aldrig taget derned. Det har han ikke vidst. Det er hundrede procent sikkert, siger hun.

Vil ikke sige noget

Siden kærestens dom har Gitte Thoft kæmpet for at få hans sag til Danmark, men uden held.

Det er svært at gøre noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gribe i. Gitte Thoft, Sabro.

- Jeg har ringet til Udenrigsministeriet. Der var ikke meget hjælp. Når man ringer til politiet bliver man hurtigt affærdiget. Jeg fik en kontaktperson på politigården i aarhus, men han havde ikke tid til at snakke, og så jeg blev ringet op af en anden, og han siger bare, at de ikke må sige noget eller kan sige noget. Jeg har også sagt, at jeg står med nogle mennesker, der gerne vil vidne, men dem vil de ikke tale med, siger Gitte Thoft og tilføjer:

- Det er svært at gøre noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gribe i.

Hun er nu i kontakt med Den Danske Ambassade i Paris, der i dag torsdag skal mødes med T, hans socialrådgiver og hans beskikkede advokat i Frankrig.

- Jeg ved ikke, hvad de skal snakke om, men jeg har skrevet en masse spørgsmål ned. Jeg vil gerne vide, om han får mad nok. Og hvor mange penge hans beskikkede advokat skal have for at hjælpe med at få ham til Danmark. Ifølge ambassaden tjener de nemlig ikke særligt meget og har ikke tid til at bruge meget tid på alle deres sager, siger Gitte Thoft.

T har anket dommen, og sidste dag i retten er den 4. juli i år.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere talt med Udenrigsministerier, der bekræfter, at der sidder en dansk statsborger fængslet i Frankrig, og at de yder den sædvanlige, konsulterende bistand.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger ligeledes at få en kommentar fra Østjyllands Politi.