Gitte fik brystkræft: Nu donerer kollegaerne ekstra penge til kræft-sagen

Det er lørdag aften, at det store indsamlingsshow 'Knæk Cancer' løber af stablen. Men allerede i mange uger op til har bl.a. foreninger, virksomheder og privatpersoner samlet penge ind.

Det bliver jeg rørt over. Det betyder rigtig meget for mig, at de gør det. Gitte Sørensen, tidligere kræftpatient, Randers

Volkswagen er hvert år faste sponsorer til indsamlingen. Men i år har Volkswagen i Randers og Grenå valgt at gøre noget ekstra - nemlig at starte deres egen indsamling.

- Det kommer lige pludselig tættere på en selv, når ens nærmeste også bliver ramt, lyder det fra Allan Stender, der er servicechef hos Volkswagen i Randers.

Læs også 18-årige Cecilie arrangerer loppemarked for kræftsyge

Han og de andre medarbejderes kollega, Gitte Sørensen, fik nemlig konstateret brystkræft for et år siden.

- Vi vil vise, at vi har omsorg for hende og dét, hun har været igennem. Vi vil vise, at det også har betydning for os, at hun er kommet godt igennem det og er blevet helbredt.

1 kr. for hver 'like' og 500 kr. for en solgt bil

Gitte Sørensen er i dag helbredt, men hele oplevelsen sidder stadig i hende. Så hun er stolt over, at hendes kollegaer støtter hende.

- Det er da stort. Det bliver jeg rørt over. Det betyder rigtig meget for mig, at de gør det, lyder det følelsesladet fra Gitte Sørensen.

Vi vil vise, at det også har betydning for os, at hun er kommet godt igennem det og er blevet helbredt. Allan Stender, servicechef, Volkswagen Randers

Læs også Her produceres modetøj kun på bestilling

Deres indsamling har kørt hele uge 43 med et opslag på facebook. For hvert 'synes godt om' opslaget får, vil virksomheden donere 1 krone. Og for hver tidsbestilling på værkstedet donerer de 25 kr. Og til sidst donerer de 500 kr. hver gang, de sælger en bil.

- Der er alt for mange tilfælde. Så der skal samles nogle penge ind, så de kan komme det her kræft til livs, siger Gitte Sørensen.

Knæk Cancer-kampagnen løber af stablen lørdag den 26. oktober med det store indsamlingsshow. Det kan ses på TV 2 fra klokken 19.45.