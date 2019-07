Gik i Føtex efter mundskyl - gik derfra som mangemillionær

En heldig randrusianer i 40'erne er blevet 4.259.594 kroner på Eurojackpot. Det er, som man siger, mange penge sidst på måneden.

- Jeg fatter det stadigvæk ikke. Seriøst, jeg havde en bunke kuponer hængende på køleskabet, som jeg lige snuppede med ned i Føtex for at købe noget så banalt som mundskyl. Og så går man derfra som millionær. Det er helt vanvittigt, siger manden i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Vinderen ønsker at være anonym, oplyser Danske Spil.

Da manden stod i Føtex, kørte ekspedienten først en kupon igennem, hvor der var en 50’er på. Den næste var over 9999 kroner værd.

Manden kontaktede herefter Danske Spils Kundecenter, hvor han fik at vide, at ”det var en af de gode”.

Pludselig paranoia

Manden, der bor sammen med sin kæreste og deres barn, kom om aftenen til tale om, at de havde haft fire millioner kroner hængende på køleskabet i flere uger, hvilket fik tankerne til at stikke lidt af.

- Det gik op for os, at det jo er et helt vanvittigt sted at opbevare dem. Tænk, hvis vi havde haft indbrud, og de havde taget kuponerne med. Eller at huset var brændt. Vi blev så paranoide, at vi tog et billede af kupon og præmiebevis, lagde dem i en kuvert og ind under madrassen, siger manden.

Ifølge Danske Spil sov manden ikke meget den nat, og den reaktion er ikke ualmindelig.

- Langt de fleste af vores millionærer frygter, at kuponen forsvinder på den ene eller anden måde. Når man har en kupon liggende der er så mange penge værd, kan man godt pludselig blive bange for indbrud, selvom det er en irrationel tanke, siger presserådgiver hos Danske Spil, Anders Michael Kristian, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er en helt normal reaktion. De er samtidig enormt glade over at de har vundet. De fleste bliver ret lettede, når de får kuponen indløst, fordi de nu ikke længere skal bære rundt på det her stykke papir.

Køb nu den bil

Af samme grund var det en lettelse for vinderen at komme i banken og få vinderkuponen i sikkerhed.

Samtidig fik manden besøg af en af Danske Spils millionærrådgivere, der blandt andet nævnte, at det ville være en fordel, hvis parret giftede sig. Et ægteskab er dog ikke lige på trapperne, forlyder det.

- Millionærrådgiverne kommer og taler med vinderne, og noget af det første, de siger, er: "Gå nu og køb den bil, du har drømt om", siger presserådgiver Anders Michael Kristian til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- De giver råd om, hvordan man skal leve fremover. Det er rart at have en fortrolig rådgiver, når der økonmisk bliver vendt op og ned på ens liv. Mange vindere vil gerne dele deres gevinst med deres familier, og så kan de søge rådgivning i forhold til, hvordan det kan lade sig gøre.

Vil af med gæld

På den korte bane bliver de fleste af millionerne på kontoen. Parret er ifølge Danske Spil ved at flytte og skal ikke på sommerferie, da datteren skal køres ind i ny institution.

- Jeg tænker da, at hun får en del ekstra is denne sommer. Derudover har vi tænkt os at betale al vores gæld ud. Det er helt vildt, at vi kan blive fri for studiegæld, og hvad man ellers skylder. Jeg overvejer at købe en ny bil, men ellers har min kæreste og jeg besluttet, at disse penge skal gå til alle de ting, man før har skullet spare op til, siger den anonyme vinder.

Manden vandt den store præmie for nogle uger siden, men fik først tjekket sine kuponer for ganske nylig.

