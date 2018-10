Gigantvirksomhed vil bore varmt vand op - og kommunen klapper i hænderne

Aarhus Kommune har taget imod et tilbud fra A.P. Møller Holding. De vil hente varmt vand fra undergrunden i kommunen og bruge det til fjernvarme.

Praksissen hedder geotermi, og hvis det lykkes kan det levere enorme mængder grøn varme til Aarhus Kommune.

- Allerede i 2016 slap vi kul og olie i vores fjernvarmesystemer, så vi har en grøn fjernvarme, som vi med denne aftale forhåbentlig kommer til at sikre mange år frem. Forhåbentlig til en stabil pris for vores forbrugere, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune.

Søren Erbs Poulsen, der er docent i Centret for Forskning og Udvikling på VIA University College i Horsens, kan fuldstændig bekræfte, at miljøet kan vinde stort på aftalen, hvis projektet lykkes. Det er nemlig en grøn energikilde, der også er uafhængig af vejret.

- Man skal se geotermi som et alternativ til biomasse. Det korte budskab er, at vi ikke brænder ting af ved geotermi. Det er en ægte, vedvarende energikilde. Den producerer på samme måde året rundt, så vi ikke ligesom vindmøller er afhængige af, om vinden blæser eller ej, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

For dyrt til kommunen

Kommunen har ikke tidligere turde give sig i kast med et geotermisk projekt af denne størrelse. Projektet bliver nemlig rigtig dyrt, og selvom man gør sit hjemmearbejde, er der en risiko for ikke at finde det varme vand. Så da A.P. Møller Holding henvendte sig til kommunen, blev ideen taget op til genovervejelse.

- For os er det vigtigt, at vi laver en aftale med en virksomhed, som har mange års erfaring i at arbejde i undergrunden, men som også har en kapital til at levere den forpligtelse i den aftale, vi indgår, siger Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmandens Venstre-kollega, energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, giver Bünyamin Simsek ret i, at projektet er i gode hænder.

- Jeg er meget for, at A.P. Møller Holding involverer sig i geotermi. Det er meget, meget flot og godt, at der kommer så stor en aktør, som både har økonomisk tyngde, men også har masser af viden fra at trække olie og gas op ad undergrunden i Nordsøen, siger Lars Christian Lilleholt (V).

Hvis bore-giganten rammer plet, skal de levere geotermisk fjernvarme til Aarhus, og det kan give stor økonomisk gevinst for virksomheden.

Men også borgerne i Aarhus kan drage nytte af situationen, hvis det lykkes at bore det varme vand op.

- Jeg tænker, at det kommer til at glæde forbrugerne i Aarhus, og forhåbentlig bliver det udbredt til hele Danmark, så vi endnu en gang bliver en foregangskommune, siger teknik- og miljø-rådmanden.