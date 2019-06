Giftige alger slår til igen - ny sø på listen over frarådte badesteder

I den seneste uge har TV2 ØSTJYLLAND kunnet melde om flere tilfælde af blågrønne alger ved badesteder i Aarhus.

Nu er turen kommet til Ring Sø ved Brædstrup. Her er koncentrationen af blågrønne alger i øjeblikket så høj, at vandet ikke er sundt at bade i.

Det oplyser Natur- og Miljøafdelingen i Horsens Kommune, der har sat "Badning frarådes"-skilte op ved søen.

- Et gammelt baderåd lyder, at man aldrig skal bade, hvis man ikke kan se sine tæer, når man står i vand til knæene, og det er altid godt at rette sig efter, siger ingeniør i Natur og Miljø i Horsens Kommune, Tommy Krogh Abrahamsen.

Det ligner grøn maling – men det er alger. Flere steder i Østjylland er vandet farvet grønt af alger, som typisk dukker op efter varmt og stille vejr. Foto: Aarhus Kommune

Kan opstå andre steder

Problemet med de blågrønne alger er, at de danner giftstoffer, og derfor kan de i værste tilfælde give en forgiftning, hvis man sluger meget af vandet.

Det er sjældent, at der sker alvorlige forgiftninger af mennesker, men algerne kan desuden hudirritationer og udslæt.

De blågrønne alger ses oftere i søer, fordi vandet her indeholder mere næring. Algerne kommer oftest i perioden fra juni til oktober.

Horsens Kommune laver i løbet af sommeren løbende kontroller af badevandet i kommunen.

- Da vi har set blågrønne alger i én sø, kan vi ikke udelukke, at de også opstår andre steder, og det vil vi selvfølgelig følge i vores kontroller. Folk er også altid velkomne til at kontakte os, hvis de ser alger eller forurening i badevandet, lyder det fra Tommy Krogh Abrahamsen.

Han opfordrer desuden folk til at følge den pågældende skiltning - også selvom der måske ikke er synlige alger.

