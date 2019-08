Vi gider dem ikke - facere kan skade de organisationer, som de skal hjælpe

- Det er træls hele tiden at skulle give undskyldninger for, at man ikke vil snakke med nogen.

Sådan sagde direktøren for Aarhus Cityforening, Claus Bech, for nylig til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med, at man i Aarhus vil prøve sig frem med et nyt koncept, hvor facere kun må arbejde i udvalgte zoner.

Nu viser en undersøgelse fra analyse- og konsulentorganisation YouGov, at rigtig mange gør sig stor umage for at slippe for at slippe for facere.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af alle danskere går i en bue uden om, når de spotter facerne, der oftest hopper ind foran fodgængere med en blanding af begejstring og kampgejst.

I Aarhus må facerne fremover kun befinde sig i 8-10 zoner, som vil blive placeret i udkanten af gangarealer og markeret med vejsøm.

- Når man bevæger sig gennem midtbyen, bliver du gang på gang spurgt, om du ikke vil støtte noget. Det er for at slippe for denne direkte konfrontation, som folk er godt og grundig trætte af, siger direktøren for Aarhus Cityforening, Claus Bech.

Der er i første omgang tale om et toårigt forsøg, som løbende vil blive evalueret.

Det tyder på, at det kan være en god ting for de organisationer, der benytter facere, at gadehververne fremadrettet vil være mindre synlige i det aarhusianske gade billede.

Undersøgelsen fra YouGov viser således, at hver tredje dansker mener, at facerne virker negativt på deres holdning til den organisation, de hverver for.

Der er samtidig stor forskel på, hvilke organisationer, vi gerne vil støtte.

Ifølge YouGov Kræftens Bekæmpelse er den organisation flest ville donere 100 kroner til. Herefter følger Børnecancerfonden og Læger uden grænser.

Dansk Flygtningehjælp indtager en 10. plads, når de gælder patientforeninger og hjælpeorganisationer, som danskere helst vil støtte.

