Gi’ og Ta’: Genbrugsplads finder skjulte skatte i dit affald

Sommetider ender ting der egentlig ikke fejler noget i affaldscontainerne på landets genbrugspladser.

Indtil nu har det ikke været muligt for de ansatte på Favrskov Kommune at stille noget op – også selvom den kommode, pose med gamle bøger eller helt intakte glasrude, der var havnet i affaldscontaineren, sagtens kunne få et liv i et andet hjem.

Det har Favrskov Forsyning nu lavet om på. Nu må de ansatte på genbrugspladserne i Favrskov flytte ”affald” fra de forskellige containere og putte det direkte videre til genbrug, hvis de vurderer, at tingene er i brugbar stand.

- Vi genanvender jo alt stort set alt, hvad der kommer ind her. Men hvis vi kan få det længere tilbage i kæden, så vi bruger det direkte, så bruger vi færre ressourcer og mindre energi på at lave det om til noget andet, og det er rigtig godt for miljøet. Jo mere direkte genbrug jo bedre, siger Mette Raaschou, projektleder hos Favrskov Forsyning til TV2 ØSTJYLLAND.

På Gi' og Ta' pladsen i Hadsten kan du finde alt fra bøger til møbler og byggemateriale.

Direkte genbrug er bedst

På genbrugspladserne i Hammel og Hinnerup må de ansatte flytte brugbare ting, som brugerne afleverer, til specielle genbrugscontainere.

Disse containere bliver efterfølgende tømt af frivillige organisationer og sportsforeninger, der sælger tingene i deres genbrugsbutikker eller på loppemarkeder. Herfra går overskuddet til velgørende formål.

I Hvorslev er der i øjeblikket ingen container til genbrugsting, da der mangler en organisation til at stå for administration og tømning.

På genbrugspladsen i Hadsten flyttes genbrugstingene til et såkaldt Gi’ og Ta’ område. Her er det både muligt at finde møbler, pynteting, køkkenservice og byggemateriale.

- Det giver jo mulighed for at finde nogle skatte, fortæller Mette Raaschou, projektleder hos Favrskov Forsyning.

Og fortsætter:

- Nogle gange går det så hurtigt, at der bliver stillet noget derhen, og så kommer der en anden og tager det i samme øjeblik.

Containeren i Gi' og Ta' området gemmer på alt fra nipsting til køkkensager.

Gi’ og Ta’ området kører som en forsøgsordning året ud. Ifølge nogle af de borgere der lagde vejen forbi genbrugspladsen i Hadsten i dag, vil det give rigtig god mening at fortsætte projektet, når forsøget er slut:

- Jeg synes, det er en rigtig smart ting. Førhen har jeg kommet her og set noget og tænkt, det kunne da godt bruges. Og så har jeg spurgt, om det var noget man måtte tage, og det måtte man jo ikke, fortæller Erik Brandt, der selv har afleveret en del af børnenes legetøj til genbrug, når de var blevet for gamle til det.

Hvis man ikke ønsker, at andre skal have mulighed for at genbruge de ting, man afleverer på genbrugspladsen, skal man fortælle det til personalet.