Gerningsmænd til dødeligt overfald identificeret: Meld jer selv nu

Det er nu lykkes Sydøstjyllands Politi at finde frem til de to mænd, som man mistænker for at have stået bag det overfald i Lunden i Horsens lørdag aften, som endte med at koste en 22-årig mand livet.

Mændene får nu muligheden for at melde sig selv, inden de offentliggøres med navn og billede, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Såfremt de ikke melder sig selv i dag inden kl. 18.00, vil vi efterlyse dem offentligt med navn og billede, lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

Politiet har via efterforskningen fundet frem til identiteten på begge formodede gerningsmænd.

Efter overfaldet ledte Sydøstjyllands Politi efter spor nær gerningsstedet i Lunden i Horsens. Foto: Local Eyes

Ved godt de er eftersøgt

Selv om de to formodede gerningsmænd kun har en frist på en god håndfuld timer til at melde sig, inden deres identitet afsløres, er vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Lars Peter Madsen, sikker på, at beskeden når dem.

- De ved godt, at de er eftersøgt.

- Derudover har vi en stærk formodning om, at nogle ved, hvem de er, og at de nok skal rette henvendelse til dem, siger vicepolitiinspektøren til Ritzau.

Hvad relationen mellem de to eftersøgte personer og den nu afdøde 22-årige mand var, ønsker han ikke at sige. Det er også for tidligt at snakke om motiv, mener Lars Peter Madsen.

- Vi skal tale med dem først, siger han.

Sydøstjyllands Politi opfordrer også personer, som ved, hvor de opholder sig, til at kontakte politiet med deres viden på tlf. 114.

Overfaldet fandt sted i Lunden i Horsens. Foto: Google Maps

Ikke ved bevidsthed siden lørdag

I forbindelse med overfaldet fik den unge mand alvorlige skader – heriblandt en blødning i hjernen - efter at han blev sparket og slået i hovedet.

Han blev bragt til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby og har ikke været ved bevidsthed siden lørdag aften. Natten til tirsdag blev han erklæret død.

- Vi har desværre ikke haft mulighed for at afhøre ofret, sagde vicepolitiinspektør, Lars Peter Madsen, tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 22-årige mand var selv fra Horsens, og politiets efterforskning peger altså på, at ofret kender sine gerningsmænd.

Mindes ofret i parken

- Vi har en stærk formodning om, at mødet mellem de tre personer var planlagt, sagde vicepolitiinspektøren tirsdag og tilføjede, at overfaldet ikke har været tilfældigt og umotiveret.

Lørdag aften klokken 18.42 modtog politiet anmeldelsen om det grove overfald.

Onsdag aften kl. 18 har bekendte til den dræbte 22-årige mand arrangeret en mindehøjtidelighed i Lunden.

- Alle er velkomne til at komme og lægge en blomst eller stille et lys, og så holde et minuts stilhed til ære for ham, lyder det i et opslag for arrangementet på Facebook.

- Vi håber selvfølgelig på at se så mange som muligt til ære for ham, lyder det videre på Facebook.