Gentager succesen: Flere gratis p-pladser til nybagte bilister

Parallelparkering, skråparkering eller parkering i bås. Kært barn har mange navne, men kunsten kan være de nye bilisters værste mareridt.

I september fejrede Securitas, der står for p-anlægget i DOKK1, åbningen af T-krydset ved Mindet i Aarhus med gratis parkeringspladser til 300 nyudklækkede bilister.

Nu gentager de succesen med 50 ekstra pladser.

- Vi er blevet overrasket over, at der er så mange, der har taget imod tilbuddet. Jo flere, der kan få glæde af det her, jo bedre, siger Tom Laursen, der er administrerende direktør i Securitas til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu har bilister med nyerhvervede kørekort altså muligheden for at parkere et sted, hvor risikoen for at lave buler i bilen ifølge Securitas er meget lille.

- At parkere i Aarhus midtby, er ikke det nemmeste. Det er svært at parallelparkere, derfor kan de unge bilister få stor glæde af det her tilbud, siger Tom Laursen.

Fejringen og kampagnetilbuddet blev skudt i gang lørdag den 14. september med gratis parkering for alle, og tilbuddet til de unge bilister gælder året ud.

Det eneste, de unge skal gøre for at opnå gratis parkering i DOKK1 Parkering, er at henvende sig hos vagterne i parkeringsanlægget indenfor bemandingstiden.

Ved fremvisning af et kørekort fra 2019 får de udstedt et parkeringskort til anlægget, som gælder året ud.

Der er i skrivende stund 140 pladser tilbage.