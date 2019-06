Genskabt træksti er nu indviet: - En del af vores kulturarv og DNA

· Hele Trækstien er cirka 70 km og løber langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers.



· I Silkeborg Kommune ligger 22 kilometer af Trækstien.



· Fra 2015 til 2017 blev en strækning på 11 kilometer fra Andetorvet i Silkeborg til Svostrup Bro renoveret. Og i 2018-2019 er den sidste strækning fra Svostrup til Kongensbro renoveret.



· Renoveringen har betydet, at stien er blevet hævet med grus op til en halv meter og har fået en bredde på cirka halvanden meter.



· Renoveringen gør, at strækningen forventes at være tør og farbar for gående og cyklister i cirka 10 måneder om året. Hensyn til naturen gør, at man ved vandstigninger i løbet af hele året kan være forhindret i at færdes på stien.



· På Gudenaakomiteen.dk kan man se den aktuelle vandstand, og om Trækstien er oversvømmet.



· Trækstien er en vigtig del af en fælles drøm om at etablere en Gudenåsti fra kilde til fjord med samlet strækning på 173 km. Alle syv Gudenå-kommuner er i gang med at renovere delstækninger af det samlede projekt.



· Trækstien, der også kaldes Pramdragerstien, er skabt for heste og pramdragere, der trak pramme med varer fra Randerstil Silkeborg især i anden halvdel af 1800-tallet.



· Finansieringen er sket i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen. De har hver bidraget med 4,9 millioner kroner til den sidste del af renoveringen.



· Trækstien er ejet af Naturstyrelsen fra Silkeborg til Kongensbro.

Kilde: Ritzau