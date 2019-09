Genbrugsstation har klar mission: Brænd mindre – genbrug mere

Genbrug er godt for klimaet.

Derfor har man på genbrugsstationen i Ryomgård nu besluttet at skrotte containerne til småt og stort brændbart.

- Førhen fik ’brændbart’ folk til at tænke ’jamen den kan da godt brænde, så den kan godt komme her op i’. Det vil vi rigtig gerne undgå. Vi vil gerne have folk til at tænke, at vi skal sortere det, der kan genanvendes i de rigtige containere, mens resten skal her op i, siger projektleder ved Reno Djurs, Nanna Aude til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det er ikke et problem, for Peter Nielsen fra Ryomgård, der fredag kom forbi genbrugsstationen. Han skulle aflevere et gulvtæppe, som førhen var blevet smidt i 'småt brændbart'. I stedet røg tæppet i containeren til 'polstrede møbler'.

- Det gør det ikke mere besværligt for mig. Overhovedet ikke, siger han.

Hvordan skal det så sorteres? Vidara Myklebost, der er pladsmand hos Ryomgård Genbrugsstation, giver Her er tre eksempler på, hvordan forskelligt affald skal sorteres.

Fodboldstøvler:

- Vi har fire-fem containere fra Folkekirkens Nødhjælp, der modtager tøj, sko og tasker, siger Vidara Myklebost.

Ringbind:

- Det består af plastik, et papindlæg, og så er der noget jern. Derfor skal det i ’uegnet til genanvendelse’, fordi vi ikke bare lige kan skille det ad, siger Vidara Myklebost.

CD med Jodle Birge:

- Man kan skille det ad. Papirindlægget ryger i ’papir’, selve omslaget skal i ’plastik’ og CD’en kommes i ’ikke genanvendeligt’, siger Vidara Myklebost.