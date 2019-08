Genbrugsplads holder åbent hus: Lav nye møbler af de gamle

Når man har kørt en gammel kommode eller et slidt skab på genbrugspladsen, har man formentlig god samvittighed. Og det skal man også have. Træet bliver nemlig knust og genanvendt.

Men endnu mere bæredygtigt kan det blive. Det kunne man blive klogere på lørdag, da Affald og Genbrug i Horsens Kommune holdt åbent hus og genbrugsdag.

Lige i øjeblikket knuser man træet og laver det om til spånplader, men der ligger rigtig meget godt træ, som man kunne bruge til noget bedre. Anne Dorthe Christensen, miljømedarbejder, Affald og Genbrug

- En gang hver fjerde uge tømmer vi lageret, og der er rigtig mange gode materialer. Lige i øjeblikket knuser man træet og laver det om til spånplader, men der ligger rigtig meget godt træ, som man kunne bruge til noget bedre, siger Anne Dorthe Christensen, der er miljømedarbejder på Affald og Genbrug.

Plastik bliver nedbrudt meget langsomt i naturen. Derfor er det meget vigtigt, at det bliver genanvendt.

Og hvordan man bedre genbruger træet, det var Nicolai Manco, kendt fra TV2s ”Nybyggerne”, med til at lære fra sig.

- Sådan en bunke kan bruges til næsten hvad som helst. Sengeborde, sofaborde… Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Man også bygge alt muligt til børn, eller måske noget man stiller udenfor, for det er jo ikke noget, du har købt i dyre domme, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Nicolai Manco, kendt fra Nybyggerne, gav tips og tricks til, hvordan det gamle skab kan blive til et nyt bord.

Genbrugsdagen er en markering af Horsens Kommunes nye affaldshåndteringsplan, som i øjeblikket er i høring.

- Vi er allerede godt i gang med vores affaldssortering. Vi er gået fra at have en genanvendelsesprocent på 18 til en genanvendelsesprocent på 50. Nu vil vi gerne på 65 procent i det affald, vi får indleveret, siger Paw Amdisen (SF), der er formand for tænketanken GRO i Horsens.

Flere vil være bæredygtige

Gennem tiden er der generelt blevet en større efterspørgsel omkring bæredygtighed i kommunen, og selvom det allerede går den rigtige vej, er håbet, at den nye ressourceplan vil sætte yderligere skub i sagerne.

Begivenheden på genbrugspladsen markerer den nye ressourceplan, som kommunen i øjeblikket har i høring.

- Indtil videre har vi ikke samlet pap ind ude hos borgerne. Det vil vi gøre nu her med vores nye ressourceplan. Der skal borgerne også til at sortere pap ude i husstandene. Vi skulle gerne i løbet af efteråret få vedtaget den her ressourceplan og så komme i gang med det arbejde, der ligger bag, siger Paw Amdisen til TV2 ØSTJYLLAND.

En af dem, der var taget med til genbrugsdagen, var Line Nicolaisen. Hun er, ifølge hende selv, relativt miljøbevidst, men det var ikke kun for hendes egen skyld, hun var taget med. Med sig havde hun nemlig sin lille søn.

Sidste år indsamlede Horsens Kommune gennemsnitligt 22 kilo glasaffald for hver borger.

- Det er også vigtigt for ham at lære. Det er fremtiden at genbruge, og det er også ligesom ham, der er fremtiden, så han skal lære, hvordan man genbruger og bliver endnu bedre til det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter genbrugsdagen ved deltagerne mere om, hvordan de bedre kan genanvende træ fra gamle møbler derhjemme. Men for Affald og Genbrug er genbrugsdagen kun starten.

- Vi vil gerne have, at man fremadrettet kan aflevere det træ, der er for godt til at blive knust. Så kan man aflevere det et specielt sted, og så vil vi putte det ind i et genbrugsbyggemarked, hvor borgerne så kan komme og købe det, siger Anne Dorthe Christensen.

Og de ambitiøse mål passer genbrugsguru Nicolai Manco fint.

- Jeg synes, det er den vej, det skal gå. Det harmonerer rigtig fint med tiden, og jeg håber, det er en tid, der varer ved, at man ikke synes, alting skal være nyt, siger han.