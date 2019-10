Genbrugsplads: - Børn kan lære deres forældre om affaldssortering

Hvor ender det affald, som vi putter i skraldespanden? Og hvorfor må batterier og coladåser ikke komme i samme skraldespand som restaffald?

Det er blot nogle af de spørgsmål massevis af børn, forældre og bedsteforældre har fået svar på i dag, tirsdag, da Randers Affaldsterminal slog skraldespandene op for besøgende.

I alt skiller hver borger i Randers sig nemlig af med omkring 275 kilo husholdningsaffald om året. For at det bliver mindre i fremtiden, er det vigtigt for genbrugspladsen at lære børn om affald, og hvordan man sorterer sit affald korrekt.

- Så kan de gå hjem og sige til forældrene, at det ikke er så godt, at vi bruger sølvpapir, men at vi i stedet skal bruge madpapir. På den måde påvirker de det hele på en god måde, siger Sisse Stochholm, der er formidler på Randers Affaldsterminal, til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: I efterårsferien viser Randers Affaldsterminal rundt på genbrugspladsen for at lære børn og deres familier om sortering.

Genbrugspladsen inviterer ofte familier på rundvisning i ferierne, men de har også af og til besøg af skoleklasser i hverdagen.

- Da jeg startede herude, var jeg spændt på, hvordan eleverne vil reagere, men ofte synes de faktisk, det er enormt spændende, og lærerne kan have svært ved at få dem med hjem igen, siger Sisse Stochholm.

"Vi kan lære dem noget nyt"

Blandt gæsterne var de to brødre Jonas og Mikkel, som havde taget deres bedsteforældre med under armene for at lære mere om affaldssortering.

Og de to brødre fangede hurtigt, hvorfor affaldssortering er vigtigt.

- Det er godt, der er så meget, der bliver genbrugt, og at vi genbruger mere og mere. Og det er bedre for miljøet. Vi skal være bedre til at sortere det derhjemme, og tænke over, hvilke skraldespande affaldet smides i, Mikkel Jul Særmark til TV2 ØSTJYLLAND.

2313 tons. Så meget vejer det sorterede glas, metal og plast, som Randers Affaldsterminal får i 2019.

Selvom Jonas og Mikkel er blevet klogere på affaldssortering i dag, tirsdag, er deres bedsteforældre ikke i tvivl om, at drengene ved meget mere om affaldssortering, end de gjorde for år tilbage.

- Det kan vi mærke i det daglige. Det er helt naturligt for dem at sortere affaldet derhjemme i skraldespanden, siger Carsten Særmark.

Meget tyder også på, at genbrugspladsens ønske om, at børnene skal lære deres forældre mere om affaldssortering, virker. De to brødre er i hvert fald overbeviste om, at de ved mere end deres forældre.

- Vores forældre ved måske en lille smule, men jeg tror ikke, de ved alt det, som vi har lært i dag, så vi kommer nok til at kunne lære dem noget nyt, siger Mikkel Jul Særmark.

