Genbrugsbutik drømmer om travlhed til studiestart

Fredag aften kl. 00:00 får tusindvis af håbefulde unge svar på, om de bliver optaget på deres drømmeuddannelse.

Når uddannelserne starter op til august eller september betyder det, at mange unge flytter hjemmefra eller til en ny by, og her skal de skaffe nye senge, stole, borde, potter og pander.

Det er jo en win-win-situation for alle. Else Madsen, leder, Røde Kors, Randers.

I den forbindelse har genbrugskæden Røde Kors startet en landsdækkende studiestartskampagne, som skal få de unge til at købe brugt i stedet for nyt.

- Vi har lavet en landsdækkende studiestartkampagne, fordi vi mener, at Røde Kors har mulighed for at give de unge en god og billig start. Det er der måske mange unge, der ikke ved, siger Else Madsen, der er leder af Røde Kors i Randers.

Hun håber, at kampagnen kan få flere unge i genbrugsbutikkerne.

- Jeg håber at kendskabet til Røde Kors bliver styrket. Det er jo en win-win-situation for alle, fordi de unge får fine møbler og kendskab til et socialt hjælpearbejde, siger Else Madsen.

Unge køber tøj, men skal også købe møbler

En analyse foretaget af Advice for Røde Kors viser, at unge mellem 18 og 35 år er dem, der går mest i genbrugsbutikker for at købe tøj. Men ikke alle unge ved, at mange Røde Kors-butikker også handler med møbler.

Jeg glæder mig til at se, at unge også kommer ind og vil have møbler. Else Madsen, leder, Røde Kors, Randers.

Netop det skal kampagnen hjælpe med.

- Jeg glæder mig til at se, at unge også kommer ind og vil have møbler. Men jeg synes faktisk, at vi har mange unge, siger Else Madsen og fortsætter:

- Tendensen viser, at unge køber mere og mere genbrug. Det synes jeg er dejligt, også i forhold til, at miljøet har godt af, at vi ikke bruger så mange penge på at lave nyt tøj.