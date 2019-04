Beboere i uroplaget område demonstrerer mod bøller og ballademagere

Den seneste tid har bydelen Gellerup i Aarhus været ramt af en række påsatte brande, mens en kommunal bygning den 17. marts fik smadret 47 ruder.

Balladen har derfor været til at få øje på.

Læs også Frustrerede beboere i Gellerup afviser enhver form for nedrivning

Og netop derfor gik en række beboere tirsdag aften på gaden for at demonstrere, at de ikke gider finde sig i den uro, der har været.

Det er ikke sejt. Det er afskyeligt. Rabih Azad-Ahmad (R), kulturrådmand

Med i demonstrationen var blandt andre Rabih Azad-Ahmad (R), der er kulturrådmand i Aarhus Kommune.

- Jeg kommer med et klart budskab til de unge, der gør det her. De skal stoppe. Vi vil ikke finde os i, at de ødelægger det for familier og naboer, der ønsker at bo i fred og ro. Det er ikke sejt. Det er afskyeligt, siger han.

To personer smadrede i sidste måned 47 specialbyggede glaspartier på ny kommunal bygning i Gellerupparken.

Ikke alle er dårlige mennesker

Demonstrationen var arrangeret af Forenings-Unionen i Gellerup, og op imod 150 borgere deltog i protesten.

Læs også Stor interesse for nye lejligheder i Gellerupparken

For den lærerstuderende Batoul Hammoude var der en særlig grund til, at hun gik på gaden tirsdag aften.

- Der er mange folk, der mener, at det er muslimernes skyld, at alle de her ting sker. Derfor er det en god idé, at vi kommer på gaden for at vise, at vi alle sammen er imod alt det, der sker, siger hun.

Vi er mange fredelige folk, der bare ønsker, at vi kan få lov at passe os selv. Elsebeth Frederiksen, medarrangør af demonstrationen

Og samme bevæggrund havde medarrangøren Elsebeth Frederiksen.

- Folk skal vide, at det ikke er alle mennesker i Gellerup, der er dårlige mennesker. Vi går ikke ind for vold, og vi er mange fredelige folk, der bare ønsker, at vi kan få lov at passe os selv.

En række beboere gik tirsdag aften på gaden for at vise at de ikke gider finde sig i uro.