Gasbrænder formentlig skyld i kraftig brand

Brandvæsenet arbejder lige nu på en brand på Vinkelvej i Stilling ved Skanderborg.

Branden er angiveligt startet på grund af en gasbrænder, der blev brugt til at reparere taget på boligen. Jeppe Thranum, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi fik anmeldelsen om branden kl. 13.11 og oplyser, at slukningsarbejdet fortsat er i gang.

- Det er en villa, der er overtændt. Branden er angiveligt startet på grund af en gasbrænder, der blev brugt til at reparere taget på boligen, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum til TV2 ØSTJYLLAND.

Branden udviklede kraftig røg. Foto: Video4News

Ikke risiko for spredning

Han oplyser, at der ikke er risiko for at branden spreder sig til andre bygninger.

- Husets beboere var på stedet, og lige nu er der brandbiler derude, siger Jeppe Thranum.

