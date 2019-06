Gammelt renseri truer drikkevand

Borgerne i Boulstrup ved Odder er bekymret for deres drikkevand.

På et gammelt renseri i byen er der sivet kemikalier fra rensevæske ned i flere meters dybde og forurenet jorden.

Hvis vandet ikke bliver renset, vil forureningen over tid sprede sig til det dybereliggende grundvand. Derefter kan det sprede sig til vandforsyningen i Odder Vandværk.

- Vi skal undgå, at det spreder sig og forurener mere jord i området, siger Morten Bondgaard, der er kontorchef i afdelingen for Jordforurening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Oprenser området

Jordforureningen udgør en stor risiko for grundvandet i området, og for at undgå at borgerne får forurenet drikkevand, går Region Midtjylland nu ind i sagen.

På grunden her lå der engang et renseri, hvor der i et stort jordområde er sivet kemikalier fra rensevæske ned i flere meters dybde.

- I forbindelse med aktiviteten på renseriet har man spildt nogle midler, der er sivet ned i jorden og ned i grundvandet, siger Morten Bondgaard.

Den risiko vil Region Midtjylland ikke løbe. Derfor har de valgt at have oprenset området, så de kan få stoppet jordforureningen.

Tirsdag lagde politikere fra regionen vejen forbi det gamle vaskeri for at kigge nærmere på stedet og løsningerne.

For at rense vandet har man valgt en termisk metode, hvor man bruger varme til at varme forureningen ud. På den måde kan man ekstrahere og rense vandet for kemikalier.

- Desværre er det fortidens syndere, der har handlet i god tro. Og det viser sig at være katastrofalt i dag, siger formand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Bump på vejen

Processen har ikke været uden bump på vejen. Undervejs har der været en række uforudsete udfordringer, der har forsinket projektet.

- Der har været nogle steder, hvor der har været mere forurening, end vi troede. Og så har vi været nødsaget til at udvide oprensningen, siger naturgeograf i afdelingen for Jordforurening i Region Midtjylland, Halfdan Sckerl.

Ifølge Halfdan Sckerl er kemikalierne ikke noget, der truer grundvandet akut.

Oprensningen kommer til at koste 10-12 millioner, og det forventes at være færdig i begyndelsen af 2020.