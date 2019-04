Gammel påsketradition samler plejehjem og børnehave

Påsken er lige om hjørnet – og med den følger for nogen en masse traditioner. På Samsø er en særlig tradition med til at samle øens plejehjemsbeboere og børnehavebørn.

På plejehjemmet Kildemosen er beboerne nemlig eksperter i at dekorere påskeæg på gammeldags facon. Og det lærer de fra sig til børnene fra Rumlepotten.

Sådan ser påskeæggene ud, når de er færdigkogte. Farverne kommer fr en blanding af blomster, blade og løgskaller.

- Først putter man blomster på og skaller, og så skal man koge dem, forklarer 3-årige Sebastian Have Ejby om metoden til at dekorere påskeæg.

Metoden består i, at blomster, blade og løgskaller bliver pakket rundt om æg, hvorefter de bliver pakket ind i avispapir og kogt i en halv time. Det gør, at farven fra pynten trænger ind i æggeskallen. Men undervejs i pyntningen af æg, er der også tid til at nyde de blomster, der skal bruges til æggene.

- Jeg prøver lige at dufte, siger den 3-årige Sebastian Have Ejby.

Der er fuld koncentration, når æggene skal pakkes ind i blomster og løgskaller, så de kan blive klar til æggetrilning.

Det er en tradition at børnene fra den lokale børnehave mødes med plejehjemmet for at dekorere æg. Og det samvær giver bonus for både små og store.

- Det, at komme i kontakt med en anden generation, giver jo noget til begge parter. Det giver måske noget liv herpå Kildemosen, men det giver jo også Rumlepottens børn mulighed for at have kontakt til ældre mennesker, siger leder af børnehaven Rumlepotten, Charlotte Buchhave, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan plejehjemsbeboer Agnes Hansen nikke genkendende til. Hun nyder det friske pust, som børnene fra Rumlepotten kommer med til plejehjemmet.

- Når vi sidder oppe i plejeboligen deroppe, så er det jo rart en gang i mellem at komme herned og få sådan et pust, siger hun.

Når æggene er færdigkogte og dekorerede, så venter æggetrilningen. Det er en gammel, samsk tradition at æggene skal trilles ned ad en bakketop ved børnehaven.

Det er her ved bakkentoppen ved børnehaven Rumlepotten, at børnene triller æggene ned, efter de har dekoreret dem.

I gamle dage havde man rugbrød med og spiste æggene efterfølgende, men det gør man ikke rigtigt mere.

- Æggene er jo kogt ret hårdt, så der er ikke så mange, der bryder sig om at spise dem, siger børnehavelederen.

Men det er Rumelepottens børn ligeglade med - de spiser gladeligt de æg, de selv har pyntet.

Børnene var ligeglade med, om æggene var lidt for hårdkogte - de spiste dem gladeligt efter at have trillet dem ned ad bakken.