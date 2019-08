Gamle skoletasker skal gøre en forskel for børn på nettet

Skolestarten står for døren, og det betyder, at mange børn skal ud og anskaffe sig diverse remedier – såsom en skoletaske.

Og det er altså ikke alle, der har midlerne til at give sine børn en helt ny skoletaske. Men det er der råd for.

I Arnold Busck rundt om i landet kan man i disse uger indlevere sin brugte skoletaske, så man kan glæde andre børn med den.

- Børnene kommer ind med deres skoletasker. Alt efter om det er til en pige eller en dreng, så supplerer vi op med et penalhus. Så når tasken bliver solgt videre, så får de også et penalhus med. De er splinternye og fyldt op med alt, hvad de har brug for, fortæller Bitten Sørensen, butikschef i Arnold Busck i Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Børnene synes, det er en stor ting at få lov til at hjælpe andre børn med nogle ting, de ikke skal bruge mere Bitten Sørensen, Butikschef, Arnold Busck, Randers

Indsamlingen sker i samarbejde med Red Barnet, som sørger for at de indleverede skoletasker bliver solgt videre i genbrugsbutikker rundt om i landet, og derudover går pengene til bekæmpelse af internetmobning og gøre det tryggere for børn at trives på nettet.

- Børn i skolealderen lever i en digital verden. De har altid deres klassekammerater med på en mobil i lommen, og det giver masser af muligheder. Men der er desværre også skyggesider af unges brug af internettet, og mobning, deling af krænkende billeder, og udelukkelse af fællesskaber sker alt for tit, udtaler Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

Og hun fortsætter:

- Derfor er jeg glad for, at vi for tredje sommer i træk samarbejder med Arnold Busck om at indsamle skoletasker, som vi kan sælge i vores butikker. Det bidrager til vores arbejde med at sikre, at børn og unge trives bedre på nettet.

Stor interesse for at hjælpe

I Arnold Busck i Randers er de ligeledes glade for, at de kan hjælpe til bekæmpelse af internetmobning og samtidig glæde børn.

- Jeg synes, at det er fantastisk. Man bliver lidt stolt, når man er med til at hjælpe med sådan noget. Det er kunderne også. Børnene synes, det er en stor ting at få lov til at hjælpe andre børn med nogle ting, de ikke skal bruge mere, siger Bitten Sørensen.

Vi har været nødt til at sige, at de måtte vente til skolestart, Bitten Sørensen

Sidste år indsamlede de jyske Arnold Busck-butikker 699 skoletasker til børn med færre midler.

Ifølge Bitten Sørensen så har der været stor interesse for at bidrage til indsamlingen i Randers.

- I løbet af året har folk faktisk været inde og spørge, om de kunne få lov at aflevere en brugt skoletaske. Og vi har været nødt til at sige, at de måtte vente til skolestart, fortæller hun.

Når børnene indleverer en skoletaske, så får de et diplom som bevis på, at de har gjort en forskel for andre børns skolestart.

I Østjylland kan man aflevere brugte skoletasker i Arnold Busck i Aarhus og Randers.