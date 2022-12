Dit brugte juletræ kan gøre gavn: Her kan det afleveres

Først skal der vises, siden skal det spises - og til slut udvises.

Men det kan være svært at vide, hvad der skal gøres af et dryssende juletræ, når det ikke længere ønskes i stuen.

I Randers har man derfor valgt at lade brugte juletræer gøre fortsat gavn.

Juletræerne bindes sammen og lægges ud langs Randers Fjord for at holde brinkerne på plads og mindske vandets tilbageslag. Derudover lægger det grund for et godt skjulested for fjordens fiskeyngel.