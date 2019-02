Galleri: Se billederne af 'supermånen'

Supermåne er den betegnelse, man bruger om den fuldmåne, som falder sammen med dét tidspunkt på året, hvor Månen er nærmest Jorden.

Det punkt kaldes perigæum, og her er gennemsnitsafstanden mellem Månen og Jorden 'kun' 362.600 kilometer, mens den i gennemsnit over et helt år befinder sig i en afstand af 384.400 kilometer.

Under en supermåne vil månen både være større på himlen og lyse betydeligt mere end under en gennemsnitlig fuldmåne.

Kilde: TV2 Vejret